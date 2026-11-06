Morar no Paraguai significa deixar de pagar imposto no Brasil? Entenda

Morar no Paraguai não significa, por si só, deixar de pagar Imposto de Renda no Brasil. A cobrança depende da condição de residente fiscal e da origem dos rendimentos. Mesmo depois da saída definitiva, quem recebe de fontes brasileiras continua sujeito à tributação no país, segundo a Receita Federal.

A dúvida acompanha a procura pelo país vizinho. No primeiro trimestre de 2026, o Paraguai concedeu 9.195 autorizações de residência a brasileiros, 64% das 14.275 emitidas para estrangeiros no período, segundo a Direção Nacional de Migrações (DNM). Brasileiros já haviam respondido por cerca de 58% das residências concedidas em 2025, como mostrou a EXAME.

Esses números medem autorizações migratórias, não mudanças de domicílio fiscal. Para a Receita, o que define a residência é a saída do país e o tempo de ausência, e não o documento emitido por outro país. Nem mesmo o visto para investidores lançado pelo Paraguai em abril, que exige a partir de US$ 70 mil, muda por si só a situação do contribuinte no Brasil.

Quando muda a residência fiscal

Quem deixa o Brasil de forma definitiva passa a ser não residente na data da saída, desde que faça a comunicação à Receita. Quem sai temporariamente, ou sai sem comunicar, só muda de condição depois de 12 meses consecutivos fora do país.

Esse prazo pesa no bolso. Quem sai sem comunicar continua sendo residente fiscal durante os primeiros 12 meses no exterior. Nesse período, a renda recebida de fontes estrangeiras também pode ser tributada no Brasil, segundo a Receita.

A regularização tem duas etapas, e uma não substitui a outra:

Comunicação de Saída Definitiva do País: deve ser enviada até o último dia de fevereiro do ano seguinte à saída. Depois desse prazo, não pode mais ser apresentada.

Declaração de Saída Definitiva do País: é entregue no ano seguinte, no mesmo prazo do Imposto de Renda, e o imposto apurado deve ser pago em cota única.

Quem deixa de entregar esses documentos pode acabar tributado como residente no Brasil e, ao mesmo tempo, no país onde vive.

O que ainda paga imposto no Brasil

Virar não residente não dá isenção geral. A renda de fontes brasileiras passa a ser tributada exclusivamente na fonte ou de forma definitiva. Salários e pagamentos por serviços enviados a não residentes têm alíquota de 25%, com exceções previstas em norma. Royalties e serviços técnicos pagam 15%, segundo a Receita.

A venda de um imóvel no Brasil também pode gerar imposto sobre ganho de capital, calculado pelas mesmas regras aplicadas a residentes.

Quem sai precisa avisar por escrito todos os pagadores no Brasil, como empregadores, bancos, corretoras, inquilinos e plataformas. Sem esse aviso, a retenção do imposto pode sair errada, segundo nota executiva da Receita.

Ou seja, a saída fiscal muda a forma de cobrança, mas não encerra todas as obrigações com o Fisco. Como resumiu o colunista Faustino Júnior, a residência migratória paraguaia e a residência tributária são categorias relacionadas, mas juridicamente distintas.

Quanto se paga no Paraguai

O Paraguai também cobra Imposto de Renda de pessoas físicas. Segundo a Direção Nacional de Ingressos Tributários (DNIT), o imposto incide sobre rendas de fonte paraguaia. Para trabalho e prestação de serviços, as alíquotas são de 8%, 9% e 10%. Para rendas e ganhos de capital, a alíquota é única, de 8%.

Na renda de serviços pessoais, só paga imposto quem tem receita bruta anual acima de 80 milhões de guaranis (cerca de R$ 71 mil), conforme a Lei nº 6.380, de 2019. As faixas são progressivas: cada alíquota vale só para a parte da renda líquida que fica dentro dela.

Na prática, a conta fica abaixo da alíquota máxima. Em um exemplo da própria DNIT, uma renda anual de 240 milhões de guaranis (R$ 213 mil) tem 80 milhões (R$ 71 mil) em despesas dedutíveis. A renda líquida fica em 160 milhões (R$ 142 mil), e o imposto devido é de 14 milhões de guaranis, cerca de R$ 12,4 mil.

Receber de uma empresa estrangeira também não garante isenção no Paraguai. Em consulta vinculante, a DNIT afirmou que o trabalho feito a partir do território paraguaio para clientes no exterior paga o imposto local. Só fica fora a parte do trabalho realizada fisicamente fora do país.