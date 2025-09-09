Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Aos 18 anos, CEO fatura US$ 1,4 milhão por mês com aplicativo de IA criado ainda no colégio

Zach Yadegari lançou o Cal AI e em poucos meses o aplicativo de contagem de calorias já tem 8,3 milhões de downloads

Zach Yadegari, criado do Cal AI (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Zach Yadegari, criado do Cal AI (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h58.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Zach Yadegari não seguiu o roteiro tradicional da juventude. Aos 18 anos, enquanto colegas se adaptavam à vida universitária, ele comandava uma equipe de 30 pessoas e gerenciava um aplicativo de inteligência artificial que fatura US$ 1,4 milhão por mês. 

Fundador da Cal AI, aplicativo que estima calorias de alimentos a partir de fotos, o jovem nova-iorquino transformou um incômodo pessoal em uma oportunidade de negócio escalável e altamente lucrativa. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Uma ideia nascida da frustração — e um problema real para resolver

Zach começou a programar aos 7 anos, incentivado pela mãe, após se interessar por jogos como Minecraft. Ainda no ensino médio, tentou criar diversos aplicativos, sem sucesso. O ponto de virada veio quando percebeu que os aplicativos de contagem de calorias eram pouco práticos e exigiam inserção manual dos alimentos consumidos. 

A partir dessa dor, ele teve a ideia de desenvolver uma solução com IA que automatizasse esse processo.

A Cal AI permite que o usuário tire uma foto da refeição e receba, em segundos, uma estimativa calórica com 90% de precisão. O download é gratuito e a assinatura custa US$ 2,49 por mês ou US$ 29,99 por ano.

Parcerias, teste em redes sociais e crescimento acelerado

Yadegari desenvolveu o aplicativo junto com Henry Langmack, amigo de infância e colega de acampamento de programação, além de dois parceiros encontrados nas redes sociais, Blake Anderson e Jake Castillo. 

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Juntos, investiram US$ 2 mil em testes de marketing digital. A resposta foi tão positiva que Zach e Anderson bancaram os custos operacionais até os pagamentos das lojas de aplicativos começarem a entrar.

Nos dois primeiros meses, o aplicativo gerou receitas de US$ 28 mil e US$ 115 mil, respectivamente. Rapidamente, a equipe cresceu, e os fundadores passaram julho de 2024 entrevistando novos colaboradores em uma “casa hacker” em São Francisco.

O aplicativo já teve 8,3 milhões de downloads até julho de 2025 e gera US$ 274 mil em lucro operacional líquido por mês. 

Apesar disso, os custos também são altos: são quase US$ 770 mil mensais apenas em marketing e publicidade. Outros gastos incluem folha de pagamento, software, contabilidade e suporte jurídico.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

'Procrastinar tem má fama, mas quando usada estrategicamente pode ser benéfica', diz especialista

Contratações em alta? Especialistas revelam o que esperar do mercado de trabalho em setembro

Como três prompts do ChatGPT podem desbloquear o modo ‘tomador de decisões’ na ferramenta

Mais na Exame

ESG

Aquecimento global impacta dieta: consumo de açúcar cresce com o calor

Exame IN

O Mercado Livre vai entrar em farmácias. Este deve ser o impacto – em números

Mercados

Ibovespa opera em alta com o mercado de olho nos desdobramentos na Argentina

Brasil

Lula defende COP30 em Belém e diz que mercado vai regular preços de hotéis