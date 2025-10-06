Inteligência Artificial

IA pessoal: executivo da Anthropic revela truques que facilitam sua rotina

Claude e Claude Code transformam planilhas, criam memes e auxiliam na administração pessoal, segundo executivo da Anthropic

IA pessoal não é ficção: executivo da Anthropic mostra como Claude otimiza vida digital e tarefas rotineiras (Getty Images). (Getty Images)

IA pessoal não é ficção: executivo da Anthropic mostra como Claude otimiza vida digital e tarefas rotineiras (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17h35.

Alex Albert, chefe de relações com desenvolvedores da Anthropic, segunda startup de IA mais valiosa do mundo, compartilhou como utiliza a inteligência artificial fora do ambiente corporativo.

Segundo ele, o chatbot Claude e seu “irmão” Claude Code têm se mostrado eficazes na administração e organização pessoal.

Albert relatou que Claude consegue diagnosticar problemas em seu computador, como identificar o uso excessivo de memória pelo navegador Chrome e corrigir automaticamente o problema.

Ele também pediu ao chatbot para organizar seu desktop digital, classificando imagens e arquivos em pastas adequadas.

O executivo descreveu ainda o uso de Claude para o que chamou de “vibe marketing”: o chatbot analisa arquivos e pastas do computador e gera relatórios ou artigos automaticamente. Com acesso à internet, Claude cria memes e edita imagens, incluindo GIFs animados que Albert compartilha em X.

Além disso, Claude é capaz de criar arte diretamente em planilhas do Excel, preenchendo células com cores variadas, um recurso que Albert chamou de “Excel art”.

Especialistas em IA, como o professor Ethan Mollick, da Wharton, destacam que Claude já demonstra alta eficiência em tarefas complexas de Excel, e simplifica processos que exigiriam conhecimento avançado de fórmulas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialprodutividade-no-trabalho

Mais de Inteligência Artificial

Sam Altman diz que se IA o substituir, ele terá esse emprego

Esse CEO economiza um dia inteiro de trabalho por semana com um GPT personalizado

OpenAI planeja gastar US$ 400 bilhões com servidores até 2029

Peloton relança linha de produtos e mira expansão global com inteligência artificial

Mais na Exame

Carreira

'Cofundei um app com um adolescente e hoje lucramos US$ 1 milhão por mês'

ESG

Pará deve inaugurar primeira fábrica de reciclagem de PET em larga escala durante a COP30

Negócios

‘Novo Ozempic’: quanto deve custar o novo medicamento da Novo Nordisk com a Eurofarma

Mundo

Extorsão e 47 motoristas assassinados: transporte público no Peru tem dia de paralisação