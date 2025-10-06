IA pessoal: executivo da Anthropic revela truques que facilitam sua rotina

IA pessoal não é ficção: executivo da Anthropic mostra como Claude otimiza vida digital e tarefas rotineiras (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17h35.
Alex Albert, chefe de relações com desenvolvedores da Anthropic, segunda startup de IA mais valiosa do mundo, compartilhou como utiliza a inteligência artificial fora do ambiente corporativo.
Segundo ele, o chatbot Claude e seu “irmão” Claude Code têm se mostrado eficazes na administração e organização pessoal.
Albert relatou que Claude consegue diagnosticar problemas em seu computador, como identificar o uso excessivo de memória pelo navegador Chrome e corrigir automaticamente o problema.
Ele também pediu ao chatbot para organizar seu desktop digital, classificando imagens e arquivos em pastas adequadas.
O executivo descreveu ainda o uso de Claude para o que chamou de “vibe marketing”: o chatbot analisa arquivos e pastas do computador e gera relatórios ou artigos automaticamente. Com acesso à internet, Claude cria memes e edita imagens, incluindo GIFs animados que Albert compartilha em X.
Além disso, Claude é capaz de criar arte diretamente em planilhas do Excel, preenchendo células com cores variadas, um recurso que Albert chamou de “Excel art”.
Especialistas em IA, como o professor Ethan Mollick, da Wharton, destacam que Claude já demonstra alta eficiência em tarefas complexas de Excel, e simplifica processos que exigiriam conhecimento avançado de fórmulas.
