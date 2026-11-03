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‘A nova linguagem de programação chama-se humana’, afirma CEO da Nvidia

Jensen Huang aponta linguagem natural como caminho para ampliar o uso de sistemas digitais

Jensen Huang, CEO da Nvidia (Justin Sullivan/Getty Images)

Jensen Huang, CEO da Nvidia (Justin Sullivan/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h22.

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O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial pode se tornar uma nova linguagem capaz de ampliar o acesso à tecnologia. 

Ao dividir o palco com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, destacou que a evolução dos modelos conversacionais reduz barreiras técnicas históricas, especialmente em áreas como programação. 

A proposta ajuda a explicar por que a discussão vai além de inovação tecnológica e passa pela forma como pessoas se comunicam com sistemas digitais. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Linguagem natural como interface

Segundo a proposta apresentada, a inteligência artificial permite que pessoas interajam com sistemas digitais por meio da linguagem natural, sem necessidade de domínio de códigos tradicionais. A comunicação cotidiana passa a funcionar como ponto de partida para desenvolver tarefas técnicas.

O movimento sinaliza uma transição na forma de acesso à tecnologia, com menos dependência de conhecimento especializado e maior integração entre usuário e sistema.

Se a nova linguagem de programação é a humana, a vantagem passa a ser de quem sabe o que pedir à tecnologia. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, prepara líderes para essas decisões

Essa mudança na interface impacta diretamente a dinâmica do ambiente profissional, especialmente em áreas que antes exigiam conhecimento técnico aprofundado.

Impacto no ambiente de trabalho

A inteligência artificial é um recurso que pode ampliar o acesso a funções antes restritas a profissionais com formação técnica. 

A utilização de comandos simples pode ajudar a expandir o uso de sistemas digitais em diferentes áreas.

O debate ocorre em meio ao anúncio do governo do Reino Unido de um investimento de 1 bilhão de libras para fortalecer a infraestrutura voltada à inteligência artificial, movimento que conecta o avanço da linguagem natural às estratégias econômicas e à disputa global por liderança no setor.

Quanto mais fácil usar a IA, maior a necessidade de critério sobre onde e como aplicá-la. O PIACC, da Saint Paul, reúne estratégia, ética e governança de IA em uma formação voltada à alta liderança

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingHigh Impact ProgramsPIACC

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