5 perguntas para fazer a si mesmo antes de deixar a IA pensar por você, segundo especialista

Saber o que você pensa antes de abrir uma ferramenta de inteligência artificial virou uma forma de proteger a própria perspectiva no trabalho. É o que defende Erica Dhawan, especialista em liderança, em artigo na CNBC Make It. Para seu próximo livro, Use Your Brain, previsto para janeiro de 2027, ela entrevistou pessoas em cinco continentes para entender o que separa quem usa a IA para pensar melhor de quem se rende a ela.

A pergunta nasceu de um incômodo pessoal: Dhawan conta que vinha se sentindo cada vez mais desconfortável com o próprio uso da tecnologia. “Se todos têm acesso à mesma inteligência, o que realmente tornará alguém inesquecível?”, escreve.

Um cliente dela mostra o risco. Recém-promovido a vice-presidente sênior, ele passou a deixar um assistente de IA redigir suas respostas de e-mail. Meses depois, na avaliação feita pela equipe, um colega escreveu que ficou difícil saber o que ele pensava sobre qualquer assunto.

A pesquisa aponta na mesma direção. Em estudo da Wharton com 1.372 participantes, cerca de 80% dos que consultaram um chatbot no primeiro experimento seguiram a resposta quando ela estava errada, e a ferramenta aumentou a confiança deles mesmo assim.

Entenda seus padrões e o que guia suas decisões. Comece agora o curso gratuito

1. O que eu acredito sobre isso?

É a primeira das três perguntas que Dhawan recomenda responder em cinco minutos, antes de usar a ferramenta. As outras são que problema você está realmente resolvendo e como seria um resultado ruim. A prática faz parte do que a psicóloga Sumona De Graaf chama de sanduíche de pensamento: pense, use a IA, pense de novo.

A ordem importa. Se a máquina fala primeiro, você pode adotar um ponto de vista sem perceber que nunca formou o seu. Às vezes, o exercício revela que você ainda não tem opinião sobre o assunto, e essa também é uma informação útil.

2. Outra pessoa poderia ter escrito isso?

Dhawan sugere fazer essa pergunta antes de enviar a próxima mensagem importante. Se a resposta for sim, faltou você no texto. O polimento já foi sinal de credibilidade, escreve, mas agora pode soar barato ou vazio.

Colocar-se na mensagem não libera erros de português. Significa abrir com um detalhe que só você saberia, dizer sua posição na primeira frase e admitir algo de que ainda não tem certeza. Para isso, é preciso saber qual é a sua posição e tolerar mostrar uma dúvida.

3. Qual é a parte mais fraca do que eu fiz?

Quando as ferramentas validam o que pensamos, ideias ruins passam a soar brilhantes. Dhawan recomenda criticar o próprio trabalho primeiro e, ao mostrar um rascunho aos colegas, pedir que apontem a parte mais fraca.

O hábito exige separar o que você fez de quem você é. Quem recebe uma crítica como ataque pessoal dificilmente vai procurá-la.

4. Consigo explicar como cheguei aqui?

Executivos costumam apontar os mais jovens como os mais expostos ao risco de entregar o raciocínio à IA, mas Dhawan diz ver o contrário em seu trabalho. Quem sobe na carreira passa a revisar em vez de fazer, e o resultado pode ser um trabalho nota A na superfície, com compreensão nota C.

O teste serve para qualquer etapa da carreira: explicar em voz alta, sem tela nem anotações, em que premissas a conclusão se apoia, que alternativas foram descartadas e o que mudaria sua opinião. Se você não consegue responder, talvez esteja aprovando algo que não entende por inteiro.

5. Consigo ouvir sem preparar a resposta?

Mensagens com emoção, conflito ou decisões difíceis pedem um telefonema ou um encontro, segundo a autora. Ela orienta começar com uma pergunta cuja resposta você não sabe e escutar sem planejar a réplica nem correr para um bot.

Conversas assim também mostram como você reage ao desconforto. Para Dhawan, as que ficam na memória são aquelas em que alguém se sentiu compreendido.

A IA não sabe quem você é

As cinco perguntas têm algo em comum: nenhuma ferramenta responde por você. Elas dependem de conhecer suas convicções, suas dúvidas, seu jeito de trabalhar e suas reações sob pressão. No começo da carreira, quando muita gente ainda está formando essa imagem de si, é tentador pedir a opinião pronta.

O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

A IA responde a quase tudo. Quem você é continua sendo uma pergunta só sua.

Inscreva-se gratuitamente e comece agora