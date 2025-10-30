Microempreendedores e freelancers estão se profissionalizando — e começam por esse curso

A figura do microempreendedor e do freelancer mudou — e muito. Se antes esses profissionais eram vistos como informais ou temporários, hoje eles representam uma das forças econômicas mais relevantes do país. No período de janeiro a agosto de 2025, o número de MEIs cresceu 22% em comparação com o mesmo período do ano anterior, indicando uma forte tendência de formalização.

E, por isso, cresce o número de freelancers e pequenos empresários que buscam formação superior para ampliar suas chances de competitividade e melhorar a gestão de seus negócios.

Nos últimos anos, o trabalho independente deixou de ser apenas uma alternativa à falta de emprego e se consolidou como uma escolha estratégica de carreira.

Com a popularização da tecnologia, da economia criativa e dos serviços digitais, o microempreendedor precisa ir além da intuição. A gestão financeira, o posicionamento de marca, a negociação com clientes e a tomada de decisão baseada em dados se tornaram essenciais.

É nesse ponto que muitos decidem iniciar uma graduação em administração, reconhecendo que o domínio das ferramentas de gestão é o que separa o “autônomo que sobrevive” do freelancer que cresce e se consolida.

A graduação em administração ensina o que está por trás de qualquer negócio bem-sucedido: estratégia, finanças, marketing, planejamento e análise de resultados. É um curso que combina teoria e prática e forma profissionais capazes de gerir o próprio empreendimento com visão empreendedora e foco em resultados.

As áreas de gestão e negócios aparecem entre as que mais crescem no Brasil, especialmente entre profissionais que atuam de forma autônoma.

Além disso, o curso oferece habilidades que o freelancer precisa para prosperar:

Gestão financeira eficiente , fundamental para equilibrar fluxo de caixa e investimentos;

Marketing estratégico , que ajuda a construir marca pessoal e atrair novos clientes;

Análise de mercado , útil para identificar nichos e oportunidades de expansão;

Gestão de tempo e produtividade , para manter entregas consistentes;

Planejamento estratégico, que transforma o trabalho autônomo em um negócio sustentável.

Essas competências são exatamente as que têm impulsionado o movimento de profissionalização dos freelancers e microempreendedores, que percebem que trabalhar por conta própria também exige estrutura, método e visão de longo prazo.

Uma pesquisa do Payoneer Global Freelancer Report aponta a tendência de que os freelancers querem formalizar seus negócios ou abrir CNPJs próprios. Isso reflete uma tendência clara: o freelancer de hoje quer se tornar um empreendedor de si mesmo, dominando a parte técnica e, ao mesmo tempo, a gestão estratégica de sua carreira.

Nesse cenário, o microempreendedor que busca se diferenciar entende que a base da sustentabilidade financeira está na formação em negócios. É o que explica o aumento da busca por cursos de administração entre profissionais de marketing digital, design, tecnologia e consultoria.

O número de brasileiros que decidiram investir em capacitação formal para gerir suas próprias empresas cresceu 38% nos últimos três anos, e o curso de administração aparece entre os três mais procurados por empreendedores e autônomos.

O microempreendedor moderno sabe que depender apenas do talento técnico não basta. É preciso aprender a estruturar um modelo de negócio, compreender indicadores de desempenho e tomar decisões com base em dados concretos.

A graduação em administração ajuda justamente nisso — porque oferece ferramentas para analisar custos, projetar cenários e maximizar lucros, seja em um pequeno negócio, em uma consultoria independente ou em uma carreira freelancer consolidada.

O curso também desenvolve competências comportamentais que são essenciais no universo autônomo, como resiliência, pensamento crítico e negociação. Essas habilidades tornam o freelancer mais preparado para lidar com clientes exigentes, prazos apertados e os desafios da instabilidade de renda.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

