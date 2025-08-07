Essas profissões cresceram por causa da IA — e pagam acima de R$ 30 mil

Nos últimos dois anos, a aceleração da inteligência artificial não só criou novas funções, como transformou a relevância de profissões já existentes.

Hoje, saber usar IA deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito para quem ocupa cargos estratégicos.

Profissionais que combinam conhecimento técnico com visão de negócio se tornaram peças-chave na transformação digital de empresas, especialmente em áreas como finanças, saúde, varejo e tecnologia.

E essa valorização já se traduz em remuneração: os salários em alta são puxados por três grandes forças — escassez de talentos, impacto direto da IA sobre os resultados e alta competitividade por esses perfis no mercado.

Profissões que ultrapassaram a faixa dos R$ 30 mil

Especialista em Inteligência Artificial

Com a demanda crescente por modelos de machine learning, automação e IA generativa, esses profissionais lideram projetos de transformação digital. Em cargos de coordenação ou liderança técnica, os salários já superam os R$ 30 mil mensais, especialmente em empresas multinacionais e startups de alto crescimento.

Cientista de Dados e Engenheiro de Machine Learning

Com a IA exigindo análise massiva de dados, esses dois perfis são indispensáveis. A remuneração mensal pode variar entre R$ 25 mil e R$ 40 mil, dependendo da senioridade e do setor. Além disso, profissionais com experiência em IA aplicada (como predição de demanda, análise preditiva ou NLP) têm bônus mais agressivos.

Gestores de TI e Arquitetos de Soluções com IA

Cargos de liderança em infraestrutura, segurança, automação e cloud computing estão entre os mais valorizados — e o uso estratégico de IA é um dos motivos. Salários mensais chegam a R$ 35 mil ou mais, com forte demanda por perfis híbridos: gestão de times e fluência técnica.

Diretores de Inovação e Transformação Digital

Mesmo em setores tradicionais, a IA tem impulsionado a busca por executivos capazes de redesenhar produtos, processos e modelos de negócio. Em média, esses líderes recebem entre R$ 30 mil e R$ 60 mil por mês, além de bônus por metas entregues com uso de IA.

