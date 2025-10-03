O que a movimentação de big techs diz sobre o futuro da IA nas empresas

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, foi direto ao abordar funcionários sobre o estado da indústria, e a empresa se movimenta rápido.

Exemplo claro: Judson Althoff, veterano chefe de vendas da Microsoft, assumiu como CEO da área comercial da companhia. A movimentação mostra como gigantes da tecnologia ajustam suas operações — especialmente nas equipes de vendas — diante de uma disputa crítica e custosa pela adoção da IA.

Althoff agora responde por marketing e operações, o que libera os líderes de engenharia para se concentrarem em projetos técnicos de alto impacto, segundo Nadella. Em resumo: a área de negócios fica sob a responsabilidade de Althoff, enquanto a equipe técnica foca em inovação em IA.

O executivo já reformulou sua equipe de vendas com foco em IA, mas enfrenta desafios. Funcionários relataram confusão interna sobre os múltiplos aplicativos com a marca Copilot. A solução de Nadella: ampliar a base de usuários para cada ferramenta, de modo a reduzir a confusão.

A Microsoft não é a única empresa se reestruturando para a era da IA.

A Amazon, por exemplo, revisou sua estratégia após o desempenho abaixo do esperado do assistente de codificação Q Developer, cuja receita anual projetada no primeiro ano ficou em US$ 16,3 milhões, muito abaixo de concorrentes como Cursor (US$ 500 milhões) e Windsurf (US$ 82 milhões). A empresa ajustou sua abordagem de vendas, direcionando esforços diretamente aos desenvolvedores.

Empresas bilionárias enfrentam desafios ao se adaptar, mas não têm escolha.

Wall Street pressiona por resultados concretos após promessas de crescimento. “Não se trata apenas de evolução, mas de reinvenção, tanto profissional quanto da Microsoft”, afirmou Nadella.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga