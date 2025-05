Brasil lidera corrida pela adoção da inteligência artificial, revela pesquisa do LinkedIn

Em um momento em que o mundo ainda avalia os impactos da inteligência artificial nas empresas, o Brasil lidera como protagonista.

Uma nova pesquisa revela que os executivos brasileiros estão mais engajados do que a média global na adoção estratégica da tecnologia — um sinal claro de que a corrida pela transformação digital já começou, e o país largou na frente.

Brasil se antecipa na corrida pela inteligência artificial

Enquanto o mundo ainda debate os impactos da inteligência artificial (IA) no futuro das organizações, os líderes empresariais brasileiros já tratam o tema como prioridade.

Segundo uma pesquisa recente do LinkedIn, 74% dos executivos no Brasil consideram “muito importante ajudar suas organizações a se adaptarem às mudanças causadas pela IA”. A média global, em comparação, é de 63%.

Esse comportamento evidencia um senso de urgência mais aguçado por parte das lideranças nacionais em relação ao uso estratégico da tecnologia, o que posiciona o país à frente de várias economias na corrida pela transformação digital.

Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África, ressalta o pragmatismo com que os executivos brasileiros encaram essa revolução tecnológica.

"As lideranças brasileiras estão mostrando uma postura pragmática frente à transformação tecnológica. Existe uma disposição clara para a mudança, mas também uma consciência crítica dos desafios, principalmente no equilíbrio entre inovação, sustentabilidade e impacto social." Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África

A nova exigência para os profissionais

Esse movimento do mercado reforça a urgência de que profissionais, de todas as áreas, dominem os conceitos fundamentais da IA.

Em um cenário em que os líderes estão impulsionando essa adoção com velocidade acima da média global, o domínio da IA se torna um divisor de águas na ascensão de carreira e na permanência em cargos estratégicos.

A inteligência artificial como diferencial de carreira

Em um ambiente de negócios cada vez mais impactado pela automação e por sistemas inteligentes, não dominar conceitos de IA pode significar estagnação profissional.

A pesquisa do LinkedIn é um sinal claro de que a agenda de inteligência artificial está nas mãos das lideranças – e quem quiser crescer nesse ambiente precisa falar a mesma linguagem.

Profissionais que se colocarem à frente nesse aprendizado terão vantagem competitiva não apenas para manter posições atuais, mas também para ocupar novos espaços de decisão.

No Brasil, o ritmo da adoção mostra que há menos tempo para hesitação. A IA deixou de ser uma promessa futura e passou a ser parte integrante das decisões presentes.

Torne-se um especialista em IA e impulsione negócios

