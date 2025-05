4 frases de Warren Buffett para quem deseja liderar com cérebro de investidor

Durante a assembleia anual da Berkshire Hathaway, Warren Buffett anunciou sua aposentadoria, nomeando Greg Abel como seu sucessor.

Aos 93 anos, o bilionário conhecido como “Oráculo de Omaha” encerra sua jornada no comando, mas seu legado vai muito além dos investimentos. As informações foram retiradas de Inc. Magazine.

Buffett moldou sua trajetória com base em princípios sólidos: simplicidade, integridade, foco e preparo.

Suas frases icônicas continuam a ecoar em salas de reunião e decisões estratégicas, oferecendo direcionamento para quem lidera — ou aspira liderar — em tempos de alta complexidade e transformação constante.



EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Quatro lições de Warren Buffett

1.“Leva 20 anos para construir uma reputação e cinco minutos para arruiná-la.”

A integridade é inegociável. Buffett lembra que reputações são frágeis e devem ser protegidas com decisões conscientes e éticas.

2. “As pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo.”

Foco é poder. Saber priorizar é uma das maiores virtudes de quem lidera. Grandes líderes protegem sua energia e seu propósito.



Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37.

3. “Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo.”

Liderar é construir legado. As decisões tomadas hoje podem beneficiar gerações futuras — dentro ou fora das empresas.

4. “Honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas mesquinhas.”

A cultura começa pelas pessoas. Cercar-se de profissionais íntegros é fundamental para construir times sólidos e ambientes de confiança.

Uma bússola para líderes do presente e do futuro

A aposentadoria de Buffett não marca um fim, mas reforça a atualidade de sua sabedoria. Em um cenário de mudanças aceleradas, sua visão centrada em princípios humanos segue como guia para líderes que buscam relevância e coerência.

Porque, mais do que números, Buffett deixa um manual de como liderar com propósito.



Por R$ 37, este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro.

Este treinamento ensina como ser um líder mais completo

De olho nisso, a EXAME e a Saint Paul, uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo, criaram uma jornada transformadora para profissionais como você, que não aceitam a mediocridade. Apresentamos o Pré-MBA em Liderança e Gestão: um programa de 4 aulas online que vai revolucionar sua forma de liderar. Em apenas 3 horas, você vai descobrir os segredos que separam líderes extraordinários dos comuns.

O que você vai dominar:

O segredo número 1 do perfil de liderança mais disputado pelo mercado;

As estratégias ocultas dos profissionais de alta performance que conquistam as melhores posições;

O modo de ação comprovado para acelerar sua ascensão profissional.

A metodologia foi desenvolvida para se encaixar na sua rotina: assista de qualquer lugar, no seu tempo. E tem mais: a última aula é ao vivo, na qual você terá acesso direto aos maiores especialistas em liderança do país. Ao concluir sua jornada, você receberá um certificado EXAME + Saint Paul – um passaporte para novas oportunidades que vai fazer seu currículo brilhar.

Por apenas R$ 37, você terá acesso ao mesmo conhecimento que transforma gerentes comuns em líderes extraordinários. Uma oportunidade única que combina a expertise de duas instituições lendárias em educação executiva.

Garanta sua vaga agora e entre para o time dos grandes líderes