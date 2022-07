Bolsas integrais de até R$ 181.000 para a Universidade de Camberra, na Austrália

Por EstudarFora

A Universidade de Camberra (University of Canberra), da Austrália, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para estudantes de graduação e mestrado. O programa Vice-Chancellor’s Social Champion está aberto para alunos que vivem fora da Austrália e dá preferência para aqueles vindos de países da América Latina, África, Sul e Sudeste Asiático.

A universidade é uma instituição pública localizada na capital da Austrália, Camberra. As bolsas de estudo podem chegar até $ 50.000 por ano, cerca de R$ 181.000. O valor cobre todas as taxas do curso durante todos os anos de estudo, acomodação dentro do Campus, um valor de cerca de $ 10.000 por ano de auxílio financeiro.

Podem se inscrever no programa Vice-Chancellor’s Social Champion estudantes que residam fora da Austrália durante o período de application, o processo seletivo; tenham se inscrito para um programa de graduação ou mestrado na Universidade de Camberra; tenham possibilidade de conseguir um visto estudantil para a Austrália e comprovem ter necessidade financeira.

Como se inscrever para as bolsas de estudo

Os critérios de seleção dos bolsistas incluem potencial para “evoluir como líder no sentido de abraçar e avançar os princípios de equidade social e econômica”, ter objetivo de fazer diferença positiva para a comunidade. Além disso, o edital afirma que ter curiosidade e desejo de aprender, colaborar e “envolver com perspectivas de uma variedade de contextos culturais” são características procuradas.

Mais informações sobre a application de estudantes internacionais podem ser encontradas no link (disponível aqui). Para concorrer às bolsas de estudo, é necessário apresentar uma carta de aprovação para o programa que deseja cursar na Universidade de Camberra. Com a carta em mãos, a candidatura para as bolsas deve ser feita através deste link (disponível aqui).

Mais informações sobre o programa Vice-Chancellor’s Social Champion podem ser encontradas no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 9 de outubro de 2022.

Mais sobre intercâmbio na Austrália no texto: “Intercâmbio na Austrália: as melhores dicas e os principais programas” (disponível aqui).

