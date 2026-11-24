A inteligência artificial chegou às reuniões de diretoria antes de chegar à rotina de quem participa delas. Uma pesquisa com mais de 6 mil executivos seniores de quatro países, publicada pela Fortune em março de 2026, mostrou que quase 70% dos CEOs, CFOs e demais executivos usam a tecnologia menos de uma hora por semana. Entre eles, 28% nunca usam.

Nessa distância entre o discurso e a prática, algumas crenças continuam orientando decisões de orçamento, estrutura e estratégia. Pesquisas recentes de instituições como MIT, BCG e Harvard Business Review já permitem confrontar cinco delas com dados.

Separar crença de evidência no uso da IA é o ponto de partida do FIAC (Ferramentas de IA para C-Levels), imersão presencial da Saint Paul conduzida por Adriano Mussa, autor de Inteligência Artificial: Mitos e Verdades. Conheça o programa

Mito 1: o executivo pode aprovar a IA sem usá-la

O dado da Fortune mostra uma alta liderança que cobra o uso da tecnologia e pouco a pratica. A própria BCG vai na direção contrária em seu AI Radar 2026, levantamento com quase 2.400 executivos, entre eles 640 CEOs. Entre as recomendações aos líderes, a consultoria inclui construir fluência pessoal com a tecnologia por meio de prática constante.

Faz sentido para quem aprova investimentos. Avaliar uma proposta de uso de IA exige saber o que a ferramenta faz bem, onde ela falha e quanto esforço há entre uma demonstração e uma operação real.

Mito 2: IA é assunto da área de tecnologia

O relatório The GenAI Divide, do projeto NANDA, ligado ao MIT, analisou mais de 300 iniciativas de IA generativa. Nos projetos que deram certo, o comando ficava com líderes das áreas de negócio e gestores da linha de frente, e não com laboratórios centrais de IA. Isso acelerou as decisões e deixou clara a responsabilidade pelo resultado.

A pesquisa global de governança da Protiviti, feita com 772 conselheiros e executivos, aponta na mesma direção. Entre as empresas com alto retorno em IA, 63% dos conselhos põem o tema na pauta de todas as reuniões. Nas de baixo retorno, são 13%.

O dado mostra uma associação, não uma relação de causa, mas indica que a IA subiu para a mesa do board.

A Microsoft foi ainda mais direta no Work Trend Index 2026. O capítulo dedicado à liderança tem como título a tese de que o trabalho de todo líder passou a ser redesenhar o trabalho.

Mito 3: basta liberar a ferramenta para a equipe

O uso já se espalhou pelas empresas. O relatório AI at Work 2026, da BCG, ouviu cerca de 12 mil profissionais em mais de uma dúzia de mercados. O estudo mostrou que 74% dos funcionários sem cargo de gestão já usam IA com regularidade.

No FIAC, a imersão de dois dias da Saint Paul para CEOs, conselheiros e empresários, a alta liderança trabalha as principais ferramentas de IA generativa sobre os próprios casos, em 10 e 11 de março de 2027, em São Paulo. Saiba mais sobre a imersão

O alinhamento, porém, ficou para trás. Só um terço desses funcionários considera clara a comunicação da liderança sobre IA, e apenas 28% enxergam uma conexão forte entre o que os líderes dizem e o que a empresa faz.

O MIT encontrou o mesmo descompasso no resultado. Ferramentas como ChatGPT e Copilot melhoram a produtividade de cada pessoa, mas raramente chegam ao resultado financeiro da empresa. Distribuir licenças resolve o acesso. A mudança na forma de trabalhar continua dependendo de decisões da gestão.

Mito 4: a IA vai ocupar o lugar de quem lidera

Dentro das empresas, a expectativa é de mudança grande. Na pesquisa da BCG, 65% dos gestores e líderes acreditam que agentes de IA vão assumir pelo menos metade das suas atribuições em até três anos.

Os números de corte de pessoal ainda não acompanham essa percepção. Em um levantamento da Evanta, comunidade de executivos ligada ao Gartner, com 750 executivos de C-level, nenhum relatou redução substancial do quadro por causa da IA. Só 5% citaram uma redução moderada.

O que muda primeiro, segundo a Microsoft, é o conteúdo do trabalho. Conforme os agentes assumem a execução, cabe ao líder decidir o que fica com as pessoas, o que vai para a máquina e quem responde pelo resultado.

Conduzido por Adriano Mussa, reitor da Saint Paul, e Marcos Sanches, CTO da EXAME, o FIAC reúne executivos do mesmo nível de decisão para levar a IA da experimentação à prática do negócio. Conheça o programa