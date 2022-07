Universidade do Canadá oferece bolsa de até 100% para estudantes do Brasil

A Universidade de Montréal (UdeM), no Canadá, conta com um programa de bolsas voltado para estudantes internacionais, inclusive do Brasil, que isenta os alunos e alunas do pagamento de qualquer taxa ou mensalidade. O objetivo do auxílio é facilitar a integração dos melhores talentos de todos os países na instituição e apoiar os intercambistas.

A oportunidade, chamada de “UdeM Exemption Scholarship”, é oferecida pela universidade desde 2020. A instituição foi apontada como uma das 100 melhores do mundo, de acordo com o ranking da Times Higher Education, filiado ao jornal britânico The Times.

Sobre a bolsa de estudo

De acordo com a Universidade de Montréal, a bolsa foi criada com o foco de enriquecer a diversidade cultural do seu corpo estudantil. Por enquanto, porém, o auxílio não é definitivo: ele será aplicado a estudantes internacionais que se inscreverem para estudar na universidade até o inverno (do hemisfério norte) de 2023.

O auxílio é voltado tanto para cursos de graduação quanto de pós, e é baseado no desempenho acadêmico dos estudantes que se candidatam a uma vaga na UdeM. Sendo assim, o valor pode variar de acordo com o histórico escolar fornecido pelo aluno no momento da inscrição, chegando até aos 100% de desconto nas anuidades.

A partir desse critério, a universidade classifica os intercambistas matriculados em cursos de graduação em três níveis: A, B e C, cada um com um desconto diferente. Já para a pós-graduação (mestrado e doutorado), a diferenciação nos descontos é feita a partir do número de créditos do curso.

Quem pode se inscrever para a UdeM Exemption Scholarship e como?

A oportunidade é aberta para todo e qualquer estudante internacional que receba uma carta de aceite para estudar na Universidade de Montréal. Dessa forma, as únicas exigências são de que o candidato não seja canadense ou tenha visto de residência permanente, esteja matriculado em um curso integral na instituição e não receba algum outro tipo de auxílio.

Não é necessário fazer uma inscrição separada para a bolsa de estudo. Isso significa que, assim que você envia a sua candidatura para estudar na universidade e é aprovado, já está automaticamente concorrendo à oportunidade. Dessa forma, não há um prazo específico para a solicitação do auxílio: a data limite passa a ser a de matrícula na UdeM.

Passo a passo para se inscrever na UdeM

Confira, a seguir, o passo a passo para se candidatar a uma vaga na Universidade de Montréal e receber a UdeM Exemption Scholarship:

Envie os seus documentos para a universidade

Para iniciar o seu processo de inscrição e admissão, utilize a seção “Compass” no site da Universidade de Montréal. Lá, você encontra um checklist interativo que descreve todas as etapas da inscrição. Antes de preencher o formulário de candidatura, no entanto, confira os prazos de inscrição e verifique os requisitos de admissão para os programas de estudo de seu interesse.

Acompanhe sua inscrição e receba uma oferta de admissão

Alguns dias após o envio do seu pedido de admissão, você receberá seu usuário e senha do "Centro do Estudante". Esta é a plataforma onde poderá acompanhar a sua candidatura e receber a sua carta de aceitação.

Aceite a oferta de admissão para iniciar a avaliação

Como foi dito anteriormente, você não precisa se inscrever separadamente para a UdeM Exemption Scholarship. Os documentos dos novos candidatos serão avaliados automaticamente para determinar a elegibilidade e o valor de isenção da bolsa.

Receba a confirmação da bolsa e do valor disponibilizado

Depois de receber sua oferta de admissão, a Universidade de Montréal informará em pouco tempo, por e-mail, o valor da bolsa a que você tem direito. Imprima e guarde este documento em um local seguro, já que pode ser útil para futuras conferências.

Normalmente, para a inscrição na Universidade de Montréal, é preciso enviar documentos como histórico escolar, resultado de um teste de proficiência em francês (ou em inglês, em alguns casos) e cartas de recomendação. A lista completa dos materiais, no entanto, você confere no próprio site da instituição.

Saiba mais sobre a bolsa de estudo e o processo de inscrição na UdeM clicando aqui.

