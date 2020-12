Avon abre programa de estágio, com foco em estudantes negras

A Avon, que neste ano foi comprada pela Natura, abriu as inscrições para a seleção de estagiários para o ano de 2021. Como parte da política de diversidade da empresa, o domínio da língua inglesa não é um pré-requisito de seleção.

O programa tem o objetivo de contratar, no mínimo, 50% de estudantes negros, especialmente mulheres pretas e pardas.

Todos os alunos devidamente matriculados em qualquer curso superior – bacharel, licenciatura e tecnológico -, com formação prevista para dezembro de 2021 e dezembro de 2022, podem se matricular. O processo será totalmente online, por meio da plataforma 99Jobs, desde a inscrição até as etapas finais.

As inscrições para o processo seletivo serão aceitas até dia 13 de janeiro e, no mesmo período, serão realizadas duas fases online: teste comportamental e desafio individual.

Testes comportamentais têm sido uma tendência nos processos de contratações das empresas, que têm valorizado mais as chamadas soft skills, do que as habilidades técnicas.

As pessoas aprovadas poderão começar suas atividades de estágio em março de 2021. As vagas estão divididas entre as cidades de São Paulo-SP e Cabreúva-SP, em diversos setores da empresa, tais como Marketing, Vendas, Logística, Assuntos Regulatórios, Engenharia, Jurídico, RH, entre outros.