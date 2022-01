Take Blip oferece 10 mil vagas em curso gratuito de programação

Não sabe nada de programação e quer aprender? A Take Blip, empresa de soluções de comunicação online entre marcas e consumidores, abriu inscrições para 10 mil vagas em curso gratuito que ensinar a programar do zero.

O curso com formato de bootcamp é realizado na plataforma da DIO e em parceria com a Órbi Academy Techboost, programa de formação em tecnologia que distribuiu milhares de bolsas em 2021.

Apenas a Take Blip, que realizou outras duas edições junto ao Órbi Academy Techboost, disponibilizou 20 mil bolsas de estudo no ano passado.

O curso oferece 78 horas de conteúdo focado em conhecimentos básicos de desenvolvimento de software, com as linguagens HTML, CSS e JavaScript. O objetivo é formar desenvolvedores web de qualquer lugar do Brasil.

Segundo Rafaela Marteleto, coordenadora da área Impacto Social e ESG em Take Blip, o programa foi pensando para aumentar o potencial de empregabilidade de qualquer pessoa, pois só é necessário ter um conhecimento mínimo em informática e acesso a um computador.

Para participar do programa, não há qualquer pré-requisito. Só é necessário ter interesse em aprender e acesso à internet, uma vez que o curso é totalmente online.

“Entendemos que o impacto positivo será não apenas na vida destas pessoas, mas também em novos talentos para o mercado de TI, beneficiando diversas empresas”, afirma.

Até setembro de 2021, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) registrou 123.544 novos empregos no setor de Tecnologia da Informação.

Segundo a projeção da instituição, o mercado pode ter falta de até 530 mil profissionais até 2025.

Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 10 de fevereiro pelo site.

