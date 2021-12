Estas 11 tecnologias vão criar mais de 790 mil empregos em cinco anos

Até setembro de 2021, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) registrou 123.544 novos empregos no setor de Tecnologia da Informação. A projeção anterior da demanda para o ano era de 56.693 cargos.

Quer atingir a profissão mais valorizada na pandemia? Vire um "dev" com o curso de Data Science e Python da EXAME.

O número muda a projeção inicial da organização para o setor até 2024, que era de 420 mil profissionais. No novo relatório, há um aumento expressivo na demanda por profissionais: serão 797 mil empregos gerados até 2025.

De acordo com Sergio Paulo Gallindo, presidente da Brasscom, o aumento de demanda foi exponencial e impulsionado pela adoção de tecnologia pelas empresas durante a pandemia.

Na pesquisa anterior, a Brasscom considerava que o déficit de profissionais poderia chegar a 260 mil até 2024. Considerando apenas a oferta de alunos formados pelo ensino superior em tecnologia, o déficit de profissionais chegaria a 532 mil até 2025.

No entanto, a associação anunciou uma nova estratégia para acabar com a falta de profissionais no setor, a ΣTCEM. Do alfabeto grego, sigma significa “soma” e TCEM é a tradução da sigla STEM, que é a união dos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A ideia é introduzir matéria eletivas nos cursos de ensino superior que já possuam alguma afinidade com as carreiras de tecnologia. Foi feito um estudo para identificar o nível de afinidade e os conhecimentos em faltam na formação dos profissionais nessas áreas.

Com essa adição de mais formações, a oferta de profissionais pode superar a demanda média de 159 mil empregos por ano. A oferta potencial seria de 273 mil profissionais.

Outra projeção de destaque é a de investimentos do setor nos próximos quatro anos: serão R$413,5 bilhões em tecnologias de transformação digital. As tecnologias nas áreas de Nuvem e Big Data & Analytics terão os maiores investimentos, com R$ 181,9 bilhões e R$ 77 bilhões, respectivamente.

Junto ao crescimento de investimento, a Brasscom fez a previsão de onde estarão os empregos de tecnologia. Considerando o total de 797 mil empregos, a demanda por profissionais foi distribuída por tecnologias maduras, emergente e de nicho.

Confira as tecnologias que mais vão gerar empregos até 2025:

Big Data & Analytics – 26,1% Nuvem – 16,8% Web mobile e outras – 16,4% Inteligência artificial – 13,8% Internet das Coisas – 12,8% Blockchain – 6,3% Segurança da informação - 5,2% Redes sociais – 1% Realidade virtual – 0,8% Robótica – 0,5% Impressão 3D – 0,3%

Quer atingir a profissão mais valorizada na pandemia? Vire um "dev" com o curso de Data Science e Python da EXAME.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.