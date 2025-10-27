Administração é a graduação dos fundadores de startups? O que dizem os dados

O Brasil é um celeiro de inovação, com um ecossistema de startups em constante crescimento. Uma pergunta recorrente é: qual é a formação acadêmica dos fundadores dessas empresas? A graduação em administração se destaca como uma das mais comuns entre os empreendedores brasileiros. Um estudo da Distrito, mostrou que cerca de 95% dos fundadores de startups têm pelo menos o ensino superior completo. Entre as formações, se destaca a de administração.

Isso porque, a graduação em administração oferece uma base sólida em áreas essenciais para a gestão de negócios, como finanças, marketing, recursos humanos e estratégia. Essa formação proporciona aos futuros empreendedores habilidades críticas para a tomada de decisões, liderança e inovação.

Instituições de ensino superior, como a FGV e a Unicamp, possuem incubadoras e aceleradoras que apoiam startups fundadas por estudantes e ex-alunos, oferecendo mentoria, espaço físico e acesso a investidores

Diversos exemplos ilustram como a formação em administração contribui para o sucesso na carreira:

Eduardo Baer e Felipe Ramos Fioravante : ambos formados em administração, foram cofundadores do iFood, uma das maiores plataformas de delivery do Brasil;

Abílio Diniz: é um dos empresários mais influentes do Brasil, com trajetória de sucesso em empresas como GPA e Carrefour Brasil;

Roberto Justus: construiu uma carreira de sucesso no mercado publicitário e se tornou conhecido como apresentador de TV.

As universidades desempenham um papel crucial no ecossistema de startups, oferecendo não apenas formação acadêmica, mas também suporte prático por meio de incubadoras e programas de aceleração.

Por isso, a graduação em administração se revela uma escolha estratégica para quem deseja empreender no Brasil. Os dados indicam que muitos fundadores de startups bem-sucedidas possuem essa formação, que oferece as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do mundo dos negócios.

Além disso, as formações brasileiras têm se mostrado aliadas importantes no desenvolvimento do ecossistema empreendedor, proporcionando suporte acadêmico e prático para futuros empreendedores.

