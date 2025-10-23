Qual é a faculdade que mais abre portas para cargos de liderança?

Escolher um curso para liderança é uma das decisões mais estratégicas para quem deseja alcançar posições de destaque. Até porque, a maioria das habilidades exigidas para cargos de liderança mudaram nos últimos cinco anos, com destaque para pensamento analítico, gestão de pessoas e uso de tecnologia na tomada de decisão.

Nesse cenário, as empresas têm buscado profissionais que unam conhecimento técnico e visão estratégica, capazes de liderar equipes, resolver problemas complexos e manter a competitividade do negócio.

Entre os cursos de graduação, administração continua sendo apontado como o curso para liderança mais completo, pois prepara o aluno para atuar em todas as frentes de gestão: pessoas, finanças, marketing e inovação.

Isso porque, a formação prepara profissionais com perfil versátil, capazes de compreender o funcionamento integral de uma empresa. Ao longo da graduação, o aluno desenvolve competências fundamentais para quem busca um cargo de liderança, como comunicação assertiva, gestão de equipes, visão analítica e capacidade de adaptação a contextos dinâmicos.

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP/MEC), Administração figura entre os cinco cursos mais procurados do país, com alta taxa de empregabilidade e maior presença de ex-alunos em posições de gestão.

Além disso, um levantamento da Michael Page (2025) indica que 71% dos executivos brasileiros têm formação em áreas ligadas à Administração — um dado que reforça o peso estratégico desse curso para quem busca liderar.

O diferencial de um bom curso para liderança é oferecer tanto conteúdo técnico quanto o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Na graduação em Administração, disciplinas como gestão de pessoas, liderança organizacional, planejamento estratégico e tomada de decisão baseada em dados capacitam o aluno para enfrentar desafios reais de gestão.

Esse perfil multidisciplinar permite que o profissional ocupe cargos de liderança em setores variados — de indústrias e bancos a startups e empresas de tecnologia. A formação também favorece a progressão de carreira, já que o administrador tem base sólida para migrar entre funções e crescer rapidamente dentro das organizações.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.