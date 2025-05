"A vida não é só trabalhar": As lições de Pepe Mujica sobre propósito, tempo e trabalho

"A vida não é só trabalhar. Tem que deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem." Com essa frase, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, eternizou uma das reflexões mais marcantes sobre o sentido da vida e do trabalho.

Mujica faleceu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos, após lutar contra um câncer, mas deixa uma imagem de uma pessoa que optou por um estilo de vida simples e uma filosofia humanista - inclusive no mundo corporativo.

Um presidente livre de status

Ao longo de sua trajetória política e pessoal, Mujica inspirou não apenas pela coerência entre o que pregava e como vivia, mas também por suas ideias sobre liberdade, tempo e propósito. Em uma entrevista que voltou a circular nas redes sociais após sua morte, ele faz um convite à reflexão.

"Você é livre quando gasta o tempo da sua vida com as coisas que te motivam, que você gosta. Para uma pessoa pode ser o futebol, para outro investigar uma molécula ou a arte. Somos diferentes. E ter uma causa, uma paixão, leva tempo."

Em tempos de burnout, rotinas exaustivas e um mercado que valoriza a produtividade acima de tudo, a mensagem de Mujica soa atual e urgente. Segundo ele, a verdadeira pobreza nem sempre é financeira.

"Há uma infelicidade no mundo. Não é só pobreza financeira. É sobre a pobreza intelectual e na alma."

Tempo: o bem mais precioso

Em suas falas, Mujica reforça que o tempo é o ativo mais valioso da vida - e questiona como as pessoas o estão utilizando:

"E o problema é: em que você gasta o tempo da sua vida? Em que você gasta o milagre de ter nascido?"

A fala ecoa tendências já observadas no mundo do trabalho, como a busca por mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o crescimento do número de pessoas que priorizam flexibilidade e propósito ao escolher uma carreira, e a valorização de empresas que respeitam o tempo e a saúde mental de seus funcionários.

Mujica foi um exemplo raro de um líder que, mesmo após deixar o cargo de presidente, continuou morando em sua pequena chácara nos arredores de Montevidéu, abrindo mão de luxos e salários altos. Sua postura inspirou debates sobre o que realmente importa na vida - e no trabalho.