Presidentes Lula e Boric viajam ao Uruguai para último adeus a José Mujica Presidentes do Brasil e Chile chegam a Montevidéu para velório e cremação do ex-presidente uruguaio José Mujica

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (L) greets former Uruguayan President (2010-2015) Jose Mujica after decorating him with the National Order of the Southern Cross during a visit to the latter's home in Montevideo on December 5, 2024. (Photo by Nicolas GARCIA / AFP)