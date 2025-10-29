A graduação mais indicada para quem quer ter múltiplas fontes de renda

O conceito de ter múltiplas fontes de renda deixou de ser um privilégio de empreendedores e se tornou uma necessidade para quem quer estabilidade e crescimento financeiro. Um levantamento do Global Entrepreneurship Monitor, realizado em parceria com o Sebrae, mostra que quase 40% dos brasileiros têm algum tipo de atividade paralela à principal. Esse dado reflete uma tendência global: a busca por diversificação de rendas, especialmente em um cenário de transformação acelerada do mercado de trabalho.

Isso significa que quem hoje investe em formações adaptáveis — como a graduação em administração — tem mais chances de se posicionar de forma competitiva em um ambiente profissional incerto e em constante mudança.

Entre as graduações disponíveis no mercado, o curso de administração se destaca por preparar o aluno para atuar em diferentes áreas — do setor financeiro ao empreendedorismo digital. Essa versatilidade é o principal diferencial para quem deseja ter outra fonte de renda ou construir uma carreira com diversas frentes de atuação.

Durante o curso, o estudante aprende sobre:

Gestão financeira e investimentos pessoais , fundamentais para planejar e multiplicar rendimentos;

Modelos de negócios e inovação , que ajudam a identificar oportunidades em setores emergentes;

Marketing e comportamento do consumidor , essenciais para quem quer vender produtos ou serviços próprios;

Gestão de pessoas e negociação, competências-chave para quem lidera equipes ou trabalha como consultor independente.

Essas competências tornam a formação em administração uma das mais completas para quem busca crescer na carreira e gerar renda extra sem depender de um único emprego formal.

De acordo com pesquisa da Indeed Brasil, trabalhos híbridos e freelances aumentaram 31% em comparação ao ano anterior. A busca por formas alternativas de renda se consolidou especialmente entre profissionais com formação em áreas de negócios e tecnologia.

Já um levantamento da LinkedIn Economic Graph (2024) indica que profissionais com graduação em administração são os que mais aparecem em posições que envolvem empreendedorismo, consultoria, educação corporativa e finanças pessoais — justamente os campos que mais crescem na economia digital.

Essas informações apontam que entender de negócios é o primeiro passo para conquistar liberdade financeira e desenvolver novas fontes de renda de maneira sustentável.

Mais do que aprender técnicas de gestão, quem faz administração desenvolve uma mentalidade empreendedora, essencial para criar oportunidades em vez de apenas buscá-las. Essa forma de pensar é o que diferencia os profissionais que conseguem transformar conhecimento em negócios, sejam eles produtos digitais, consultorias ou startups.

Um exemplo é o avanço das chamadas “carreiras portfólio”, nas quais um mesmo profissional atua como gestor em uma empresa, consultor autônomo e investidor em projetos paralelos.

O curso de administração também se alinha ao chamado futuro do trabalho, marcado pela integração entre humanos e tecnologia. Disciplinas ligadas a gestão de dados, inovação digital e sustentabilidade preparam o aluno para atuar em cargos que ainda estão surgindo, como analista de transformação digital, consultor de ESG e estrategista de IA.

Além disso, o contato com metodologias de resolução de problemas, como design thinking e data-driven management, capacita o profissional a identificar oportunidades em novos mercados e criar soluções escaláveis — um passo essencial para quem busca ampliar suas fontes de renda em um mundo onde o conhecimento é o maior ativo. Isso porque, permite ter:

Autonomia financeira : compreensão sólida de finanças e gestão permite investir melhor e diversificar ganhos;

Preparação para o futuro : o curso combina fundamentos clássicos com temas de inovação e tecnologia;

Capacidade de empreender: a formação fornece bases sólidas para quem quer abrir o próprio negócio ou trabalhar de forma independente.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.