Quer crescer na carreira? CEO do Google Brasil ensina 3 lições valiosas

"Um sussurro é um grito”, essa frase foi dita uma vez por Larry Page, cofundador do Google, e virou uma das lições de Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil. “Cada gesto e palavra de um líder têm impacto amplificado”.

A carreira de Coelho como presidente do Google Brasil já soma 14 anos, sendo que a empresa chegou ao Brasil há 20 anos. Com mais de três décadas de experiência no mercado, Coelho construiu sua carreira em grandes empresas, passando por AT&T, Citibank e PepsiCo. Antes de ingressar no Google, liderou o negócio de internet da AT&T nos Estados Unidos por cinco anos.

Engenheiro de formação, Coelho desenvolveu uma visão estratégica voltada para inovação, tecnologia e liderança baseada em confiança e colaboração. Sob sua liderança, o Google Brasil se consolidou como um dos principais hubs de tecnologia e empreendedorismo da América Latina.

Em entrevista à EXAME, o executivo compartilhou três lições valiosas para quem busca crescer na carreira e se destacar no mercado.

Tenha uma mentalidade de aprendizado constante

No Google, a busca por profissionais não se limita a conhecimentos técnicos. Coelho destaca que a empresa valoriza candidatos que sabem lidar com ambiguidade, possuem capacidade de aprendizado contínuo e colaboram bem com os outros. "A tecnologia está sempre mudando, e um candidato ideal é aquele que tem curiosidade intelectual e vontade de se atualizar continuamente", afirma.

Liderando uma das empresas mais inovadoras do mundo, Fábio Coelho reforça que o sucesso na carreira passa por aprendizado constante, liderança baseada em valores e equilíbrio entre desafios profissionais e realização pessoal.

Trabalho e vida pessoal devem coexistir

Com anos de experiência no mercado corporativo, Coelho já viveu a cultura do excesso de trabalho, mas hoje defende um modelo mais equilibrado. "Já trabalhei muito mais do que hoje e achava bonito ser workaholic. Hoje vejo que não é sustentável", diz. Para ele, o conceito ideal é o Work-Life Blend, que permite integrar trabalho e vida pessoal de forma flexível. "O importante é ter disciplina para não se sobrecarregar", conta.

Líder, construa relacionamentos de confiança

Inspirado no conceito de "Strengths Based Leadership", Coelho acredita que um bom líder deve basear sua atuação em quatro pilares: confiança, esperança, estabilidade e compaixão. "As pessoas seguem líderes que transmitem esses valores. A confiança é essencial para relações saudáveis, a esperança inspira crescimento, a compaixão fortalece o ambiente de trabalho e a estabilidade dá segurança nos momentos difíceis", afirma.