Com mercado de trabalho em mudança acelerada, ‘lifelong learning’ é solução para não ficar para trás

Por Profa. Me. Tcharla Bragantin*

A ascensão da economia digital e da inteligência artificial está transformando profundamente o mercado de trabalho. De um lado, surgem novas profissões, como analistas de dados, desenvolvedores de IA e especialistas em cibersegurança e criadores de conteúdo. De outro, funções repetitivas e operacionais vêm sendo substituídas por algoritmos e automação, especialmente em setores como atendimento, logística e indústria. Essa evolução tecnológica traz oportunidades promissoras, mas também impõe desafios e o principal deles é a necessidade urgente de requalificação profissional.

Para os profissionais que reconhecem a importância do momento atual de transformação do mercado de trabalho, ao buscar especialização, devem sempre considerar quais as profissões estão em alta e quais são as mais promissoras, além de buscar conhecer quais são as oportunidades para quem está começando ou migrando de área.

Mas ainda é preciso considerar o fator exclusão, ou seja, quem fica para trás nessa transformação?

Sem acesso à educação digital e treinamento técnico, muitos trabalhadores correm o risco de serem excluídos desse novo cenário. E a adaptabilidade será um dos grandes diferenciais no mercado de trabalho atual.

Lifelong learning: o aprendizado contínuo como diferencial

O profissional que compreende que o aprendizado é um processo contínuo — conhecido como lifelong learning ou “aprendizado ao longo da vida” — sai na frente. Isso significa estar em constante evolução, seja por meio de formações técnicas, atualização profissional ou desenvolvimento de novas habilidades.

Em um cenário cada vez mais influenciado pela tecnologia e pela inteligência artificial, aprender sempre deixou de ser uma escolha — e passou a ser uma necessidade. Você não será substituído pela inteligência artificial e tecnologias digitais, mas pode ser substituído por alguém que sabe utilizá-las.

*Profa. Me. Tcharla Bragantin é coordenadora do Módulo, uma das intuições de ensino da Cruzeiro do Sul.

