Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A crença invisível que trava sua carreira — e como líderes de alta performance superam isso

Síndrome do impostor, autossabotagem e dúvida: como transformar pensamentos limitantes em força de execução

(sxc.hu)

(sxc.hu)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h44.

Mesmo líderes reconhecidos e profissionais com histórico de resultados podem, em algum momento, ser vencidos por um pensamento silencioso: “Será que sou realmente bom o suficiente?”

A sensação de não pertencimento, de não estar pronto ou de ser uma “fraude” é mais comum do que parece — e segundo a coach de liderança Amina AlTai, isso pode travar decisões estratégicas, impedir movimentos ousados e afetar o desempenho de quem lidera com potencial para muito mais.

Esse tipo de crença limitante, como ela define, não é um erro de caráter. É uma construção mental que nasce de experiências antigas e que, se não for confrontada, pode minar até as carreiras mais promissoras. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como identificar as crenças que travam sua performance

O primeiro passo para superar esse bloqueio interno é reconhecer a origem da dúvida. AlTai aponta que muitas dessas crenças surgem de experiências aparentemente pequenas, mas emocionalmente marcantes, como ter errado uma resposta em público e sido ridicularizado, por exemplo.

Líderes de alta performance, ao identificar essas raízes, ganham clareza sobre os padrões que estão repetindo sem perceber. E isso abre espaço para reprogramar a forma como se enxergam.

Construa provas contra a sua própria autossabotagem

A estratégia central de AlTai para reverter o ciclo da autocrítica excessiva é simples, mas poderosa: reunir evidências. Ela orienta seus clientes a relembrar pelo menos três situações concretas que provam sua competência, força e impacto positivo. 

Esses momentos — como uma apresentação bem-sucedida ou um projeto estratégico liderado com excelência — devem ser revisados diariamente até que o cérebro passe a reconhecê-los como “padrão”.

Esse método tem base científica: a neuroplasticidade. Ao praticar um novo padrão mental com consistência, é possível substituir rotas antigas (como o pensamento “não sou bom o suficiente”) por circuitos mais alinhados com a realidade, e com seu potencial.

Expanda seu sistema de crenças e libere o próximo nível da sua liderança

Mais do que repetir mantras, a proposta de AlTai é fazer um “ajuste fino” no sistema de crenças de cada profissional. Isso significa tornar possível aquilo que antes parecia fora de alcance — seja assumir um novo projeto, mudar de área ou liderar com mais autonomia.

Uma das formas mais práticas de fazer isso, segundo ela, é buscar referências reais em pessoas com quem você se identifica que já fizeram o que você deseja realizar. Isso reforça, neurologicamente, a sensação de que “é possível para mim também”.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa PráticaNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

Ela saiu do interior de Goiás, chegou ao ITA e lidera projetos com IA

‘Como eu posso melhorar?’: a filosofia profissional que impulsionou carreira de executiva do varejo

Ibama e Incra abrem inscrições de concurso com salários de R$ 9,8 mil

O erro mental silencioso que pode sabotar empreendedores de alta performance

Mais na Exame

Brasil

Aneel cobra reforço nos plano de contingência de distribuidoras de energia em SP e RJ

Mundo

Atentado parece motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premiê australiano

Esporte

Fifa The Best: quem vota no prêmio?

Um conteúdo Bússola

Investidores apostam em startups que cortam custos corporativos usando IA