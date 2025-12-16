A crença invisível que trava sua carreira — e como líderes de alta performance superam isso

Mesmo líderes reconhecidos e profissionais com histórico de resultados podem, em algum momento, ser vencidos por um pensamento silencioso: “Será que sou realmente bom o suficiente?”

A sensação de não pertencimento, de não estar pronto ou de ser uma “fraude” é mais comum do que parece — e segundo a coach de liderança Amina AlTai, isso pode travar decisões estratégicas, impedir movimentos ousados e afetar o desempenho de quem lidera com potencial para muito mais.

Esse tipo de crença limitante, como ela define, não é um erro de caráter. É uma construção mental que nasce de experiências antigas e que, se não for confrontada, pode minar até as carreiras mais promissoras. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Como identificar as crenças que travam sua performance

O primeiro passo para superar esse bloqueio interno é reconhecer a origem da dúvida. AlTai aponta que muitas dessas crenças surgem de experiências aparentemente pequenas, mas emocionalmente marcantes, como ter errado uma resposta em público e sido ridicularizado, por exemplo.

Líderes de alta performance, ao identificar essas raízes, ganham clareza sobre os padrões que estão repetindo sem perceber. E isso abre espaço para reprogramar a forma como se enxergam.

Construa provas contra a sua própria autossabotagem

A estratégia central de AlTai para reverter o ciclo da autocrítica excessiva é simples, mas poderosa: reunir evidências. Ela orienta seus clientes a relembrar pelo menos três situações concretas que provam sua competência, força e impacto positivo.

Esses momentos — como uma apresentação bem-sucedida ou um projeto estratégico liderado com excelência — devem ser revisados diariamente até que o cérebro passe a reconhecê-los como “padrão”.

Esse método tem base científica: a neuroplasticidade. Ao praticar um novo padrão mental com consistência, é possível substituir rotas antigas (como o pensamento “não sou bom o suficiente”) por circuitos mais alinhados com a realidade, e com seu potencial.

Expanda seu sistema de crenças e libere o próximo nível da sua liderança

Mais do que repetir mantras, a proposta de AlTai é fazer um “ajuste fino” no sistema de crenças de cada profissional. Isso significa tornar possível aquilo que antes parecia fora de alcance — seja assumir um novo projeto, mudar de área ou liderar com mais autonomia.

Uma das formas mais práticas de fazer isso, segundo ela, é buscar referências reais em pessoas com quem você se identifica que já fizeram o que você deseja realizar. Isso reforça, neurologicamente, a sensação de que “é possível para mim também”.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA