5 lições do judô que todo líder pode aplicar no trabalho

Em japonês, dō significa caminho. Por isso o judô (caminho suave) e o taekwondo (o caminho dos pés e das mãos) carregam o mesmo final. Para Flávio Canto, judoca olímpico e fundador do Instituto Reação, escola social de judô para crianças e adolescentes, esse 'caminho' vai além do tatame - é também um método de gestão e de vida.

“Na luta aprendemos que o grande adversário está dentro da gente. Por isso sempre reforço que precisamos ser faixas pretas dentro e fora do tatame”, afirma Canto que foi um dos palestrantes durante o evento “Leader Shift”, realizado pela Sólides, nesta terça-feira, 3, em Belo Horizonte para mais de 1.500 líderes de diferentes empresas do Brasil.

A tensão extrema das competições de judô, para ele, funciona também como um treino poderoso para a vida. Uma das lições que ele traz para o ambiente corporativo é o de aprender a cair e a se levantar. “Foi o judô que me ensinou a cair e levantar, e isso fez diferença não apenas como atleta, mas em todas as escolhas da minha vida”, diz.

“Se você não sabe cair, não está preparado para aprender a derrubar no judô. No corporativo, se você não sabe perder, você não está preparado para vencer”, afirma o judoca.

Flávio Canto, judoca olímpico e fundador do Instituto Reação: “As perdas ensinam mais que os pódios" (Sólides/Divulgação)

As 5 lições do tatame ao mundo corporativo

A relação de Canto com o judô começou ainda na infância. Filho de um físico formado na Inglaterra, Canto nasceu em solo britânico, mas foi criado no Brasil. Durante a infância, após apanhar dos colegas da escola, decidiu apostar no esporte para se autodefender.

"Nos primeiros treinos, eu apanhava tanto no tatame quanto no ambiente escolar. A diferença é que, ali, a 'derrota' vinha acompanhada de método, disciplina e aprendizado. Cada queda era uma lição sobre como se levantar mais rápido, com mais técnica e confiança", afirma.

Com o tempo, entendeu que o judô não era apenas sobre se proteger dos outros, mas sobre se fortalecer internamente. O que começou como defesa virou experiência de vida que ele leva para líderes de empresa.

Abaixo, veja as 5 lições que Canto aprendeu no tatame e que vale para o mundo corporativo:

Disciplina e foco : “Aprendi no judô que não existe atalho: a disciplina diária e a repetição são as verdadeiras construtoras de resultados.”

: “Aprendi no judô que não existe atalho: a disciplina diária e a repetição são as verdadeiras construtoras de resultados.” Respeito e humildade : “O judô ensina que antes de lutar você deve reverenciar o adversário e avaliá-lo também. Já aprendi muito vendo as táticas dos meus adversários. Esse gesto simples mostra que o respeito e a humildade vêm antes da vitória e que temos que aprender com os melhores.”

: “O judô ensina que antes de lutar você deve reverenciar o adversário e avaliá-lo também. Já aprendi muito vendo as táticas dos meus adversários. Esse gesto simples mostra que o respeito e a humildade vêm antes da vitória e que temos que aprender com os melhores.” Resiliência : “No tatame, a gente aprende a cair muitas vezes. O que faz diferença não é a queda, mas a velocidade e a força com que você se levanta.”

: “No tatame, a gente aprende a cair muitas vezes. O que faz diferença não é a queda, mas a velocidade e a força com que você se levanta.” Autocontrole : “A luta é um treinamento constante de autocontrole. Se você não dominar o medo, a ansiedade ou a raiva, não consegue aplicar o que sabe.”

: “A luta é um treinamento constante de autocontrole. Se você não dominar o medo, a ansiedade ou a raiva, não consegue aplicar o que sabe.” Cooperação: “Apesar de ser um esporte individual, ninguém evolui sozinho no judô. É no treino com o outro que você se aperfeiçoa. Isso vale para a vida e para as empresas.”

Toda carreira exige preparação

O judoca Canto se formou em Direito pela PUC-Rio, mas apesar da formação acadêmica, foi no tatame que encontrou sua verdadeira vocação. Sua trajetória no esporte inclui medalhas internacionais - entre elas o bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, medalhas em Jogos Pan-Americanos e vitórias em campeonatos internacionais - mas foram as derrotas que, segundo ele, que trouxeram lições importantes que ele usa até hoje.

“As perdas ensinam mais que os pódios,” afirma o judoca.

A aposentadoria do tatame chegou de forma lenta, lembra Canto. “Fui entendendo que já não tinha mais a mesma energia para competir em alto nível e, ao mesmo tempo, novas portas iam se abrindo. Foi uma transição natural, mas cheia de aprendizados,” afirma.

Em 2003, decidiu criar o Instituto Reação, ONG que promove inclusão social e educação por meio do esporte, com polos em comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. Entre os nomes revelados pelo projeto está Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio 2016. Canto lembra a importância de sua história como símbolo do poder transformador do esporte.

“A Rafaela é a prova viva de que, quando damos oportunidade, o talento floresce. Ela saiu da Cidade de Deus, sofreu racismo nas redes sociais após perder um campeonato, e voltou para conquistar o pódio. Para mim, é uma lição de que investir em pessoas muda destinos,” diz Canto.

Rafaela Silva, medalha de ouro em Judô em 2016 (David Ramos/Getty Images)

Depois de encerrar a carreira competitiva, além do instituto, Canto também se destacou como comentarista esportivo e apresentador de programas ligados ao esporte. Para isso, precisou desenvolver novas habilidades fora do tatame, e por isso investiu até em aulas de teatro e com fonoaudióloga.

“Depois do judô, descobri que precisava me reinventar, e por isso tive que desenvolver novas habilidades. Aprendi a me comunicar melhor, a me apresentar em público e lidar com o improviso", afirma.

Quando um líder está preparado?

Hoje, além da atuação no Instituto Reação, Canto é palestrante e conselheiro em empresas. Ele defende que os valores do judô — disciplina, resiliência e autocontrole — são competências essenciais para líderes.

“Uma organização que entende que os maiores desafios estão dentro, e não fora, ganha força. O líder que se conhece, que controla seus impulsos e que aprende com as quedas, está mais preparado para guiar pessoas, seja em qualquer mercado.”

Para ele, a filosofia do “dō” continua valendo para a sua versão de empresário e conselheiro de empresas.

“Mais do que ganhar, é sobre aprender no processo. É esse aprendizado constante que transforma atletas, líderes e organizações.”