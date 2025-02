Guga e Rafael Kuerten apostam em energia e imóveis nos 30 anos do Grupo GK

RIO DE JANEIRO – O Grupo Guga Kuerten completa 30 anos em 2025, se consolidando como um conglomerado negócios para além das quadras de tênis. Fundado em 1995, a partir da gestão da carreira do tenista Gustavo Kuerten, o grupo expandiu sua atuação para diversos setores, incluindo educação esportiva (Rede de Franquias Escola Guga), impacto social (Instituto Guga Kuerten), energia sustentável (fazendas de energia fotovoltaica), patrocínios e gestão de marca (Guga Kuerten Company), investimentos financeiros (sociedade com a Genial Investimentos) e mercado imobiliário (RGK Investimentos).

"A maior arma do tenista é resolver problemas em tempo real, e isso também se aplica aos negócios", afirma Guga.

No ano em que celebram mais uma década no mundo dos negócios, os irmãos tenistas (Rafael e Guga Kuerten) esperam por um crescimento orgânico, especialmente em duas áreas. "Temos dois novos parceiros para a marca Guga Kuerten que serão anunciados nos próximos meses, e seguimos com investimentos mais fortes na parte imobiliária e no setor fotovoltaico," afirma Rafael Kuerten, que é o presidente do Grupo GK.

À EXAME, Guga e Rafael Kuerten falam sobre o futuro do Grupo e do tênis no Brasil diretamente do Rio de Janeiro, enquanto acompanham o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul.

A origem do Grupo Guga Kuerten

O Grupo Guga Kuerten nasceu de uma necessidade natural de gestão de carreira e oportunidades dentro do tênis, mas rapidamente se expandiu para novas áreas. Segundo Rafael Kuerten, o grupo começou de uma forma simples.

"O grupo começou com uma primeira empresa que era responsável pela marca e imagem do Guga e pelas aulas de tênis, que era onde eu dava aula. Então, nós dois fundamos uma empresa onde os dois trabalhavam – ele no tênis profissional e eu profissionalmente no tênis também, dando aula", conta.

Com as vitórias de Guga Kuerten no circuito mundial, o grupo começou a ganhar mais estrutura e diversificar seus negócios. A primeira expansão veio em 1999, com investimentos no mercado imobiliário e, em paralelo, no setor de tecnologia.

"Eu sou formado em ciência da computação, e foi por isso que decidimos investir em tecnologia. Fomos investidores-anjo em startups antes mesmo de saber que esse termo existia. Isso começou lá em 1999, e assim fomos crescendo até consolidarmos o grupo como ele é hoje", afirma Rafael.

O lado social também sempre esteve presente na trajetória do grupo. Em 2000, os irmãos decidiram oficializar suas ações filantrópicas e criaram o Instituto Guga Kuerten, voltado para projetos sociais e educacionais.

"Até então, fazíamos ações sociais sem uma estrutura definida. Em 2000, criamos o Instituto para organizar e ampliar esse impacto. Hoje, já são 15 anos de Escola Guga, uma franquia de ensino de tênis com 22 unidades espalhadas pelo Brasil", afirma Rafael.

Nos anos seguintes, o Grupo GK continuou se reinventando. Em 2019, entrou no setor de energia sustentável, investindo em fazendas de energia fotovoltaica no sul do Brasil. E, há oito anos, deu um novo passo ao se tornar sócio da Genial Investimentos, consolidando sua presença no setor financeiro.

"Foi uma grande decisão para o grupo entrar no ramo financeiro. Como o Guga brincou, ele agora é ‘dono de banco’. Mas foi um movimento bem pensado e estratégico, e estamos muito contentes de ter ido para esse novo negócio", afirma Rafael.

A aposta de 2025: mercado imobiliário e energia sustentável

"As palavras que me movem são surpreender e inovar", afirma Guga Kuerten, destacando que o espírito empreendedor do grupo começou com seu irmão Rafael Kuerten.

Para os próximos anos, o Grupo Guga Kuerten manterá seus diversos investimentos, mas com um foco maior em dois ramos.

"Nosso foco agora está na parte imobiliária e na expansão do setor fotovoltaico. Estamos estruturando novas iniciativas nesses segmentos", afirma Rafael Kuerten, presidente do Grupo, que também revela que há estudos para o lançamento de uma nova linha de negócios em 2026.

Para Guga, empreender é algo surpreendente. "Temos fazendas de energia fotovoltaica e isso era difícil de prever, mas naturalmente aconteceu. Houve algumas oportunidades que favoreceram esse movimento, e acho que nosso papel nesta área está pronto, porque é muito convergente com nossa história e nossos valores", diz Guga.

Presença será mantida no setor financeiro

Além de expandir a presença no setor de energia e imóveis, o grupo segue como sócio da Genial Investimentos, plataformas de investimentos no Brasil. “Foi uma decisão ousada nos tornarmos sócios de um banco. Mas hoje temos um papel estratégico na Genial, ajudando a consolidar esse mercado”, diz Guga que afirma que a sociedade será mantida neste ano.

Para Rafael, a decisão de entrar na Genial foi embasada na busca por negócios estruturados e com alto potencial de crescimento. “A empresa se tornou um dos principais braços do grupo. A nossa atuação dentro da Genial é mais voltada para a governança e estratégia do negócio”, diz.

Educação e esporte como pilares

O Grupo Guga Kuerten também segue apostando na Escola Guga, sua rede de franquias de ensino de tênis que já formou mais de 6 mil alunos. Atualmente com 22 unidades no Brasil, a iniciativa deve crescer nos próximos anos, impulsionada pelo bom momento do tênis brasileiro com nomes como Bia Haddad e João Fonseca ganhando destaque internacional.

“Sempre estivemos ligados ao esporte, à educação e à tecnologia. Esses são nossos pilares e queremos continuar contribuindo para a formação de novos talentos”, afirma Guga.

O futuro do tênis no Brasil

Guga segue otimista em relação ao futuro do tênis nacional. Para ele, o tênis brasileiro está mais estruturado do que há 25 anos, quando ele próprio chegou ao topo do circuito. "Já existe hoje uma estrada percorrida, um método que dá para seguir, que dá para visualizar e que vai vir alguém para até extrapolar esses resultados e dar continuidade a essa história", afirma Guga.

O Brasil, segundo Guga, pode viver de 15 a 20 anos de grande impulso na modalidade, afirma Guga, mas ele reforça que é preciso aproveitar o momento para consolidar o tênis como um esporte acessível e com um ciclo contínuo de formação de talentos. "O esporte vive disso. E seria formidável agora, com o João Fonseca trazendo de novo essa energia, ver novos jogadores surgindo, gerando entusiasmo e fortalecendo o movimento tenístico brasileiro", conta.

Para o tenista, que é tricampeão de Roland Garros, João Fonseca aparece como a promessa do tênis brasileiro.

“João tem um estilo de jogo agressivo e criativo, além de demonstrar uma energia contagiante dentro de quadra, e é desengonçadinho que nem eu", brincou Guga.

Ele também observou que João possui uma abordagem ousada e confiante no jogo. "Já vejo um processo de aprimoramento muito grande nele, mas o cabelo vai ser difícil de igualar", diz Guga.

Do seu lado, Guga, junto com o irmão Rafael Kuerten, segue com a Escola Guga, voltada à formação de jogadores, e com o Instituto Guga Kuerten, com foco em inclusão social por meio do esporte, para contribuir com a expansão do tênis no país. "A gente faz nosso papel no Instituto, mais voltado à educação, mas a Escola Guga já está espalhada por todas as regiões do Brasil com um método contundente. Estamos plantando sementes para um futuro sólido do tênis brasileiro", afirma Guga.

Gestão familiar e crescimento orgânico

Apesar da diversificação dos negócios, a gestão do grupo continua sendo familiar. Além de Guga e Rafael, a mãe deles (Alice Kuerten) também é sócia e participa das decisões estratégicas. “Temos 22 funcionários diretos, e cada empresa investida tem sua própria gestão. Mas a tomada de decisões é feita em conjunto entre nós três”, afirma Rafael.

O crescimento do grupo nos últimos anos tem sido mais orgânico e sustentável, sem grandes riscos financeiros, diz o presidente do Grupo GK. “Já fomos mais agressivos, mas nos últimos seis anos optamos por um crescimento controlado. Buscamos um equilíbrio entre vida profissional e pessoal”, conta Rafael, que vive com a família em Florianópolis, assim como Guga.

Com um legado consolidado e novos planos para este ano, o Grupo Guga Kuerten segue inovando e expandindo sua presença em setores estratégicos.

"Temos muito orgulho do grupo, da forma como ele foi estruturado e do momento que vivemos hoje. Construímos uma base sólida e tomamos decisões estratégicas para manter um crescimento sustentável”, afirma Rafael.

Para Guga, o caminho para ter sucesso em família tem relação com uma constância. “O segredo para ter sucesso dentro e fora das quadras foi manter a nossa essência e os nossos valores. Foi isso que nos guiou, e sempre será parte do nosso jogo."

O Grupo Gustavo Kuerten não abre informações financeiras, mas Alexandre Abu-Jamra, fundador da plataforma Klooks, que fornece dados corporativos de empresas brasileiras com base nos balanços divulgados em fontes públicas, estima que os negócios da família tenista faturem entre 30 a 50 milhões, considerando as empresas Escola Guga Kuerten (franquias), RGK Investimentos Imobiliários, Instituto Guga Kuerten e Grupo Guga Kuerten.