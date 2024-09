“Você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo”, diz ex-atleta Gustavo Borges

Preparação e disciplina. Essas duas palavras são os pilares fundamentais para alcançar o sucesso, tanto no esporte quanto no mundo corporativo, afirma Gustavo Borges, um dos maiores nome da natação do Brasil. Após se aposentar das raias, Borges criou a Academia Gustavo Borges, uma rede de academias focada no ensino da natação e atividades físicas. Além disso, ele também se envolve em projetos voltados para a educação e desenvolvimento de atletas, e palestra sobre suas experiências como atleta olímpico.

O esporte pode trazer muitas lições para o mercado corporativo, e foi esse tema que norteou o evento realizado nesta segunda-feira, 2, em São Paulo, pela EXAME aos “Conselheiros da Educação”, que são clientes que contam com conteúdo da Exame Corporate Education em suas organizações.

Com uma trajetória marcada por quatro medalhas olímpicas e um pódio no campeonato mundial na modalidade 4x100, Borges foi o palestrante do evento e compartilhou seus desafios e conquistas como atleta de altoperformance.

"Se você deseja alcançar a excelência, deve estar disposto a trabalhar mais duro do que os outros, mas também de forma mais inteligente. A preparação e a disciplina são as bases sobre as quais todo sucesso é construído”, afirma Borges.

Preparação mental

A primeira lição que ele compartilhou foi a ligação crucial entre a força mental e a performance empresarial. Ele destacou que, independentemente do público – seja uma equipe de vendas, marketing ou operações – a conexão entre a pessoa e o empreendimento é essencial para o sucesso.

"Se você deseja alcançar algo e não faz nada a respeito, você está se iludindo", afirmou o atleta. "Não é possível trabalhar com ilusão e sucesso ao mesmo tempo. O sucesso está muito mais relacionado à construção do que simplesmente querer chegar lá."

Para Borges, o caminho para o sucesso é uma jornada de preparação contínua, onde cada pequeno passo contribui para o resultado. O conselho trouxe à memória do atleta a experiência nas Olimpíadas de 1992, em que, apesar de toda a preparação, Borges enfrentou desafios psicológicos que quase comprometeram seu desempenho. Ele utilizou esses exemplos para enfatizar a importância de controlar o que se pode controlar e não desperdiçar energia com preocupações externas.

“Quanto mais você se preocupa com situações externas, como o que as pessoas dizem sobre você, menos você irá gastar energia com o que realmente importa”, afirma Borges.

A disciplina

A disciplina foi outro tema central da apresentação. Segundo Borges, "disciplina é a forma como você treina sua mente para fazer o que precisa ser feito".

Para o ex-nadador, disciplina é uma prática diária e que cada ato recompensará o indivíduo em dobro. Para ilustrar, ele comparou a excelência e a consistência necessárias no esporte com a gestão empresarial. “Assim como um atleta não pode falhar em detalhes técnicos, um líder não pode ser genérico na comunicação e na execução de suas responsabilidades.”

Os Jogos Paralímpicos, que está acontecendo na França, é outro grande exemplo de disciplina, segundo Borges. "Na Paraolimpíada o Brasil é uma potência. O foco e a disciplina são os mesmos de qualquer atleta olímpico. Eles são exemplos de vida, de pessoa, de dedicação, e acima de tudo, de coração", afirma.

As 4 chaves do sucesso

Além da preparação e da disciplina, Borges reforçou mais dois pontos que são fundamentais para alcançar o sucesso em qualquer área:

Pensamento do futuro: Ter um objetivo claro e saber onde você quer chegar é fundamental. “O pensamento de futuro envolve visualizar o sucesso desejado e definir metas específicas que orientem suas ações e decisões”, diz o ex-nadador.

Consistência: Consistência significa terminar o que se começa, mantendo um esforço contínuo em direção aos seus objetivos. “É por meio da consistência que você constrói uma trajetória sólida e alcança resultados duradouros”, afirma Borges.

A importância do descanso

A palestra também estimulou a refletir sobre a importância do descanso e da gestão do nível de energia para a performance. Para Borges, as empresas deveriam considerar a importância do sono para a produtividade e a saúde mental de seus funcionários.

“A forma como você lida com a sua saúde pode ser dividida em três processos fisiológicos: alimentação, atividade física e sono. Só assim para o seu nível de energia ficar mais alto”, afirma o ex-nadador.

Novos mergulhos

Após 16 anos como nadador, Borges decidiu mudar o foco e mergulhar de cabeça em outra área. Enquanto ainda nadava, decidiu empreender. “Foram quatros anos aprendendo algo novo e focando cada vez menos na natação”.

Além da coragem de mudar, de apostar em algo novo, o processo de transição de carreira exige muito planejamento e autoconhecimento, afirma Borges.

“Para participar de uma olimpíada você tem 4 anos de treino. Para mudar de carreira não é diferente. É preciso se dar um tempo e se dedicar muito para que você fique bom na nova área”, afirma.

A paixão pela profissão

Nascido em Ituverava, Gustavo recorda que seu envolvimento com o esporte foi incentivado desde cedo pelos pais. "Eles sempre me incentivaram a fazer qualquer tipo de esporte", comenta Gustavo. Entre basquete, vôlei, tênis e até hipismo, foi a natação que acabou conquistando seu coração. "A natação tinha um grupo muito específico, com um treinador que veio de Ribeirão Preto e movimentou a cidade. Ali foi o primeiro impacto", relembra.

Desde pequeno, Gustavo já mostrava aptidão. Aprendeu a nadar aos cinco anos e, aos nove, começou a se dedicar mais seriamente ao esporte. "Comecei a gostar, comecei a melhorar, e o resto da história vocês já conhecem", diz o ex-nadador olímpico.

Antes de inspirar novos nadadores, Borges teve dois atletas como inspiração para a sua carreira nas águas. "Ricardo Prado foi um grande atleta e marcou a nossa geração", conta. Além de Prado, Borges também admirava o nadador americano Matt Biondi, que brilhou nas Olimpíadas de 1988. "Eles influenciaram minha geração de uma maneira muito forte", acrescenta.

A expectativa pode ser a sua realidade

Após nadar 43 milhões de metros, o que significa uma volta ao mundo nadando, Borges segue focado em avançar no mundo corporativo, sempre motivado com uma frase que ele aprendeu com o treinador Greg Troy quando dava suas primeiras braçadas nos Jogos Olímpicos.

"Se você fizer aquilo que você sempre fez, você sempre estará onde você sempre esteve", diz Borges. “Essa frase é um lembrete constante da importância de se desafiar e buscar o novo para alcançar resultados excepcionais.”

Veja empresas que participaram do encontro realizado para os “Conselheiros da Educação”:

Algar

Algar telecom

Arteris

BRK

Certisign

Cognizant

Credimora (nexpe)

Elaw

Instituto crescer

LDC

Linhauni

Machadomeyer

Merz

Meu rodapé

Mosaic

Munksjö

Natura

Nexpe

Oncoclínicas

Otis

Sebrae

Transpetro

Vigor

Nokia

Participantes do evento realizado pela EXAME para os “Conselheiros da Educação”, que são clientes que contam com conteúdo da Exame Corporate Education em suas organizações (Eduardo Frazão/Exame/Divulgação)