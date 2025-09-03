Polar apresenta pulseira fitness Loop voltada ao bem-estar e monitoramento de rotinas

O mercado global de wearables de saúde e bem-estar começa a ganhar uma nova frente: dispositivos mais discretos, leves e sem tela, pensados para acompanhar o corpo 24 horas por dia sem distrações. É nesse movimento que a finlandesa Polar, pioneira no monitoramento da frequência cardíaca, aposta com o lançamento do Polar Loop — pulseira fitness anunciada nesta quarta-feira, 3, e já em pré-venda no Brasil por R$ 1.099.

O dispositivo monitora atividade diária, passos, calorias queimadas, frequência cardíaca contínua, sono e recuperação — tudo integrado ao aplicativo da Polar.

A principal diferença está no design minimalista, sem tela, que busca reduzir distrações e atender quem não se adaptou a smartwatches tradicionais[/grifar].

“Há uma demanda crescente por experiências mais discretas e sem tela, que se encaixem na vida cotidiana”, afirmou André Bandeira, diretor-geral da operação no Brasil.

O movimento no Brasil

Polar está no Brasil desde 2017 e vê o mercado de wellness em expansão como porta de entrada para crescer na região. “O Loop atende um público específico, que não é o atleta de alta performance, mas pessoas que querem monitorar o básico com conforto e sem ansiedade por dados excessivos”, diz.

O produto também mira idosos ou pessoas com orientação médica para acompanhar frequência cardíaca, além de consumidores que não gostam de dormir com relógios volumosos. “O design escandinavo é simples e funcional, e a ideia é que ele acompanhe o corpo, mas sem sobrecarregar o usuário com notificações e métricas a cada segundo”, afirma Bandeira. A bateria dura cerca de oito dias, o modelo é à prova d’água e chega ao varejo em três cores: Areia Brilhante, Preto Noturno, Cobre Marrom.

Concorrência e mercado

Com o Loop, a Polar entra oficialmente na subcategoria de wearables sem tela, dominada hoje por players como Samsung, Whoop e Oura. A Whoop, por exemplo, cobra até US$ 359 anuais em assinaturas; já a Oura popularizou o formato com o Oura Ring. A diferença da Polar está em oferecer acesso total ao aplicativo sem custos adicionais, em um modelo que pode atrair consumidores fora do nicho premium.

Globalmente, a empresa finlandesa — que em 1977 criou o primeiro monitor de frequência cardíaca para esportes — busca se reposicionar frente ao avanço das rivais e das big techs. No Brasil, aposta no crescimento do movimento de bem-estar e de uma classe média cada vez mais interessada em saúde e atividade física.

“O mercado brasileiro tem grande potencial, especialmente pelo papel das redes sociais em popularizar hábitos de bem-estar. O Loop é nossa forma de abrir a base de clientes, oferecendo tecnologia de ponta a um preço mais acessível”, afirma Bandeira