Whirlpool direciona milhões em projetos de responsabilidade social em 2022

Como parte do compromisso social da companhia, a Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, é apoiadora de diversos projetos que incentivam a cultura, artes, esportes e educação. Só em 2022, por meio de incentivos fiscais e financiamento direto, a empresa investiu mais de R$ 7,7 milhões em 37 projetos de responsabilidade social com as comunidades no Brasil.

“Nossa agenda ESG [meio ambiente, social e governança] é praticada há mais de 60 anos, mesmo antes da sigla existir. No pilar social, todos os projetos estão alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU sendo, em sua maioria, nas cidades onde possuímos unidades fabris, que são Rio Claro/SP, Joinville/SC e Manaus, a fim de promover e engajar as comunidades locais, conscientizar e contribuir para uma sociedade e futuro melhores”, explica Eduardo Vasconcelos, diretor de Relações Institucionais, Antitruste e Comércio na Whirlpool América Latina.

Em 2022, foram mais de 250 mil pessoas impactadas diretamente e, aproximadamente, 1 milhão indiretamente, além de mais de 15 mil estudantes de escolas públicas dos três estados mencionados acima. Dessas pessoas beneficiadas, 55% são mulheres e 45% homens. Entre os projetos apoiados, estão: Robótica nas Escolas, para conscientizar alunos e familiares sobre o problema do lixo, por meio de oficinas de reaproveitamento de material reciclado, incentivando a construírem um robô com circuitos eletrônicos, com acesso a conhecimentos de robótica e tecnologia, através de aulas, material de apoio e suporte pedagógico; Reciclarte, que utiliza espaços públicos e convivência artística para levar a temática da reciclagem para as comunidades; Cinema no Parque, que oferece uma experiência cultural diferenciada e democrática; Centro de Eficiência Energética, um local para adquirir conhecimento e expandir a consciência sobre a importância de gerar energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço com menos energia; Festival Conhecendo os ODS, iniciativa que visa levar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o maior número de pessoas no mundo etc.

Para este ano, a Whirlpool apoia outros projetos, como: ESG Talks, que irá percorrer cinco cidades brasileiras com atividades que estimulam a liderança, o cuidado com o meio ambiente, a inclusão e valorização da diversidade; Omunga na Amazônia, que promoverá ações educativo-culturais numa das cidades mais vulneráveis e isoladas do Brasil, Atalaia do Norte, com a distribuição de livros, ações de desenvolvimento de cerca de 200 professores e a construção da primeira biblioteca que irá atender mais de 2 mil crianças, entre outros. Segundo Vasconcelos, todos esses se somam à principal ação social da companhia, por meio da marca Consul: o Instituto Consulado da Mulher. “São mais de 38 mil pessoas beneficiadas em todo o país nas mais de duas décadas de atuação, e alinhado também alinhado aos ODS, como alcançar a equidade de gênero, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, e erradicar a pobreza”, diz.

