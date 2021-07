Westwing reduz mais de 200 toneladas de plástico em projeto sustentável

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, apresentou resultados positivos com o projeto de sustentabilidade iniciado pela companhia há cinco anos. De lá para cá, a empresa implementou medidas que reduzem e substituem grande parte das embalagens de plástico por outras opções mais sustentáveis, como o papel, proveniente de áreas de reflorestamento.

Idealizada e colocada em prática já em 2016, a iniciativa implementou medidas que permitiram à Westwing diminuir cerca de 77% o consumo de plástico nas embalagens ao longo desses cinco anos, e gerou uma economia de mais de 200 toneladas de plástico no período, substituindo o material por embalagens de papel — uma solução mais sustentável e mais facilmente reciclada. Os papéis de embalagem são ecologicamente corretos, do tipo PadPak e Geami, e levam a certificação FSC (Forest Stewards Council), de bom manejo florestal.

“Hoje em dia, a preocupação com a sustentabilidade e com o lixo gerado é prioridade na rotina da companhia, virou nossa forma de pensar e agir. Estamos dispostos a otimizar nossos processos, nossas embalagens e temos o objetivo de diminuir resíduos e melhorar a cadeia como um todo, minimizando o impacto ao meio ambiente”, explica Eduardo Oliveira, COO e co-fundador da Westwing.

De acordo com o executivo, o consumidor está mais atento e preocupado e busca informações sobre a origem do produto e se a empresa se preocupa com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, espera por uma excelente experiência de compra. “Sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas com planejamento, atingiremos resultados ainda mais expressivos”, declara.

A boa experiência do cliente é uma das premissas da Westwing e, por isso, todos os processos são pensados para garantir que os produtos mais frágeis cheguem à casa do consumidor em perfeito estado. As peças são protegidas por insumos feitos de papel, promovendo, assim, o reaproveitamento dos materiais e evitando o descarte em aterros sanitários. Nos casos de itens como tapetes, varais e tábuas, os itens ainda são embalados em sacos plásticos, mas esses são feitos com materiais reciclados.

Outras medidas adotadas foram a troca da almofada de ar pelo papel kraft para acondicionamento de itens não frágeis e, para o futuro, a companhia enxerga novas possibilidade de se tornar cada vez mais verde e busca repensar o material dos envelopes plásticos para aumentar ainda mais o percentual de redução do uso do plástico, assim como priorizar envelopes com material biodegradável e o envio da nota fiscal simplificada apenas por e-mail, reduzindo o uso do papel e plástico.

