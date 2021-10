Você conhece os benefícios do outsourcing of things? Precisa conhecer

Por Ricardo Marcelino*

Durante os últimos dois anos, as empresas precisaram se reformular devido às diversas mudanças ocasionadas pela pandemia no Brasil, estabelecendo assim o sistema home office nas empresas. Essas mudanças causaram um aumento nos custos devido a compra de equipamentos de TI para funcionários no trabalho remoto. Entretanto, muitas organizações optaram pela locação de equipamentos e acabaram descobrindo pontos positivos em alugar o que necessitam.

De acordo com o International Data Corporation (IDC) Brasil, a projeção de alta locação de computadores de mesa e notebooks é de 24%. Ainda segundo estudos da IDC, em 2020 houve um aumento de 2,6% nos computadores destinados a empresas de aluguel, comparado com o ano de 2019 com 405 mil equipamentos adquiridos. Com o aumento para o ano de 2021, o Brasil segue conhecendo o mundo da locação de equipamentos e economizando em meio a época de constantes crises econômicas.

Apesar de o ramo da locação de equipamentos não ser novo no Brasil, o caminhar está se desenvolvendo com maior progresso durante os últimos tempos. Alguns equipamentos mais caros, tais como impressoras, já são alugados por empresas há alguns anos, porém, ainda há espaço para crescimento de outros equipamentos como desktops e notebooks.

A pesquisa realizada pela TIC Empresas, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), mostra que aderiram parcial ou totalmente o outsourcing of things e a terceirização da estrutura de Tecnologia da Informação (TI) corporativa, 60% nas pequenas empresas (com até 49 funcionários), 63% nas médias (até 249 funcionários) e 67% nas grandes (acima de 250).

Em meio às diversas mudanças ocasionadas pela pandemia no ambiente profissional, considerar a locação de equipamentos de TI como forma de reduzir custos é primordial para todas as companhias. Nos últimos 12 meses houve uma alta nos valores de notebooks de 40% segundo o estudo de mercado da GFK. Contribuindo para o aumento das despesas de quem escolhe comprar, ao invés de alugar, causando até mesmo o fechamento de operações, que ainda insistem em optar pela opção de comprar seus produtos.

Por fim, quando uma empresa opta por alugar o equipamento para seus colaboradores ela cederá a equipe notebooks e desktops, por exemplo, atualizados no que diz respeito a hardware e software. A facilidade com a manutenção é muito maior, já que a própria equipe que aluga o equipamento cuidará da manutenção.

*Ricardo Marcelino é fundador da Aluga.com

