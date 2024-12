Vendas de produtos com selo FSC aumentam 17%. Empresa brasileira explica como mantém certificação

As vendas de produtos com certificação FSC - Forest Stewardship Concil cresceram 17% nos últimos dois anos, segundo estudo da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci). A certificação internacional é concedida a empresas que fazem o manejo correto e sustentável das florestas plantadas e colhidas.

O aumento na procura é resultado da crescente demanda por produtos de origem sustentável. Como primeira empresa do hemisfério Sul e a quinta no mundo a obter FSC de manejo florestal, a DexCo, casa de marcas do setor de construção, explica como conseguiu e como mantém a certificação utilizando o exemplo da Duratex, sua marca produtora de painéis de madeira.

Princípios básicos para o sucesso da operação

“Para mantermos a certificação precisamos demonstrar que o manejo das nossas florestas é feito de forma ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável”, explica Guilherme Setubal, diretor de ESG da Duratex.

Responsável por cerca de 140 mil hectares de áreas de plantações florestais, a empresa conta com programas de melhoramento genético e programas para engajamento de fornecedores. Mas segundo Setubal, as principais ações da empresa são guiadas pelos seguintes princípios:

O cumprimento da legislação (ambiental, trabalhista, fundiária e tributária)

Identificação e gestão de impactos ambientais e sociais

Monitoramento da biodiversidade

Uso racional de insumos e recursos naturais

Ambientes de trabalho seguros

Relacionamento com as comunidades que vivem no entorno das áreas florestais e nas rotas de transporte de madeira

Treinamento e capacitação dos colaboradores

Manutenção adequada dos equipamentos

Controle de pragas e doenças

Prevenção e combate a incêndios

“Um grande desafio é conseguir fazer chegar até o consumidor dos nossos produtos toda a história de cuidado com o meio ambiente e com as pessoas que fazem parte da jornada de produção dos painéis MDF e MDP”, diz Setubal.

Atualmente, resultados podem ser observados no aumento da produtividade florestal nas últimas duas décadas, que passou de 20 para 54 m3/ha/ano entre os 1970 e 2020 (florestas de eucalipto no estado de São Paulo).

Cadeia de fornecedores não fica de fora

O programa Gestão de Fornecedores Sustentável - GFD, desde 2012, garante alinhamento dos fornecedores com temas ESG, como:

Conformidade legal, operacional, fiscal e trabalhista

Ética e direitos humanos

Gestão da saúde e segurança do trabalho

Uso de matéria-prima renovável ou reciclada

Procedência ambiental da madeira

Relacionamento com o entorno e com a administração pública

Biodiversidade.

“A GFD declarou sua capacidade de não apenas atender, mas elevar os padrões socioambientais e de conformidade da cadeia de fornecedores da DexCo. Apesar do progresso substancial, os desafios em áreas como gestão para sustentabilidade e integração de pequenas empresas indicam oportunidades para fortalecer ainda mais a cadeia de suprimentos”, diz Setubal.

“Os diversos tipos de painéis de madeira da Duratex, que podem ser usados em residências ou espaços comerciais, trazem originalidade e personalidade aos ambientes, oferecendo durabilidade, e também segurança e bem-estar aos usuários. A obtenção da certificação na classificação E1 evidencia isso. A boa prática, que indica painéis com baixa emissão de formaldeído, assegura a saúde e a segurança durante o processamento e utilização dos produtos, normalmente orientados a ambientes internos”, Setubal conclui.

