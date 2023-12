O Boticário troca MDF por materiais de baixa reciclabilidade em mobiliário de lojas

Materiais de baixa reciclabilidade, como plásticos misturados e com alta sujidade tem um novo destino na marca de cosméticos O Boticário. A partir de agora, os insumos são utilizados como matéria-prima inédita nos mobiliários das lojas ânfora, o modelo de loja mais atualizada das franquias em termos de design e sustentabilidade.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Mão Colorida, empresa especializada em projeção e construção de pontos de venda, e reforça o compromisso de reduzir os impactos ambientais da cadeia produtiva da marca. "A Mão Colorida é nosso fornecedor de longa data. A chapa sustentável veio ao nos perguntamos como poderíamos tornar os mobiliários mais sustentáveis e substituir o uso de MDF. Para viabilizar este projeto, iniciamos uma série de pesquisas e análise de soluções que já estão disponíveis no mercado, no Brasil e ao redor do mundo, e adaptamos para a nossa realidade", diz Catarina Parente, diretora executiva de Brand Experience, do Grupo Boticário.

Além de utilizar plásticos misturados, a chapa sustentável também pode ser composta por pó de madeira e MDF, tecido e isopor. Juntos, os insumos passam por um processo de mistura e liga por atrito, sem qualquer adição química para a fusão. Em seguida, esse conteúdo passa por uma prensa personalizada, que a transforma em nova matéria-prima: uma chapa altamente resistente aos impactos e com aplicabilidade diversa.

“Queremos ressignificar o uso do MDF, que é um material não reciclado e tampouco reciclável, enquanto a chapa sustentável, que tem durabilidade e performance superior à deste material, contribui para um planeta mais limpo. A cada metro quadrado utilizada, nós retiramos mais de 23 kg de resíduos que poderiam ter seu destino nos aterros e lixões das cidades”, diz Frederico Groke, diretor comercial e de novos negócios da Mão Colorida.

O próposito faz com que o Boticário invista na chapa sustentável mesmo, atualmente, sendo mais caro do que o MDF, especialmente por conta da escala. "Mas, quando avaliamos todo o custo da loja construída com esses materiais sustentáveis, a diferença equivale de 5% até 10% ao de uma loja convencional, com mobiliários em MDF - um valor baixo quando pensamos em todo impacto ambiental positivo que a substituição traz, reforçando o compromisso com ESG, frente prioritária para o Grupo Boticário", diz Catarina. A ideia é que, com o aumento da demanda e da produtividade, o custo também seja menor e a durabilidade maior.

Atualmente, a chapa está em 20 lojas ânfora do Boticário, com previsão de expansão no próximo ano. "Queremos fortalecer essa frente e pretendemos aumentar a produção das chapas sustentáveis, assim como expandir o uso do material para as demais lojas da marca", afirma Catarina.

Reciclagem no Grupo Boticário

Além de utilizar insumos reciclados na chapa sustentável, o Grupo Boticário tem outras ações de economia circular, como o programa Boti Recicla, em que todas as embalagens e materiais do varejo entregues nas lojas por consumidores são destinados corretamente para cooperativas parceiras.

Parte dos materiais coletados pelo Boti Recicla já foram utilizados como insumo para produção de novas embalagens e até mesmo construção de lojas sustentáveis, como em uma iniciativa lançada em 2020 para transformar toneladas de plástico em pontos de venda da marca.

"Além disto, em junho deste ano, fechamos uma parceria inédita e muito estratégica com o Google para fortalecer a economia circular, ajudando as pessoas a encontrarem informações atualizadas sobre pontos de coleta de materiais recicláveis que estejam disponíveis nas proximidades, por meio do Google Maps. Além da localização dos pontos de coleta, também detalhamos os tipos de materiais que podem ser entregues em cada um deles, horário de funcionamento e outras informações para facilitar a dinâmica da coleta", diz Catarina. Até o momento, cerca de 7.700 mil novos pontos de reciclagem, espalhados por todo o Brasil, foram adicionados no Google Maps.

Atualmente, o Grupo tem parceria com 15 cooperativas de reciclagem, em diferentes estados, para atuar nos processos de logística reversa. "Também atuamos para aumentar a parcela reciclada dos resíduos gerados na operação própria - nas fábricas de São José dos Pinhais/PR e de Camaçari/BA, e os CDs de Registro/SP e São Gonçalo dos Campos/BA - e eliminar a destinação final para aterros sanitários. Em 2022, a taxa de reciclabilidade foi 97,7%, superando a meta do ano (95%)".

Além disso, Boticário aposta na refilagem dos seus itens há mais de 20 anos, sendo que já conta com 205 produtos com refil, nas suas principais categorias, de acordo com a executiva. O movimento garante menos resíduos descartados, por possibilitar ao consumidor o aproveitamento da embalagem regular com uso de refil, além de garantir uma redução da relação mássica na embalagem. "É uma iniciativa que diminui em até 89% a quantidade de resíduos a ser descartada no meio ambiente, em comparação a uma nova compra de produto".