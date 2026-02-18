A pergunta que Jeff Bezos diz ser a mais segura para o sucesso nos negócios

Jeff Bezos: (Chip Somodevilla/Getty Images)
Inovação costuma ser associada a antecipar tendências e prever o futuro. Mas, segundo Jeff Bezos, o caminho mais seguro para o sucesso empresarial começa com uma pergunta diferente — e menos óbvia.
Em vez de perguntar “o que vai mudar nos próximos 10 anos?”, o fundador da Amazon recomenda refletir sobre o oposto: o que não vai mudar? As informações foram retiradas de Inc.
Bezos afirma que é frequentemente questionado sobre o que mudará na próxima década. Raramente, segundo ele, perguntam o que permanecerá igual.
No caso da Amazon, algumas respostas são evidentes. Clientes não vão desejar:
Esses fatores são estáveis ao longo do tempo. E, por isso, tornam-se base segura para investimentos consistentes.
Segundo Bezos, quando você identifica algo que sabe que continuará verdadeiro no longo prazo, pode investir energia com confiança.
Na Amazon, isso significou priorizar preços competitivos, eficiência logística e experiência do cliente — pilares que sustentaram crescimento por décadas.
A estratégia não ignora inovação, mas direciona recursos para fundamentos que não se tornam obsoletos.
Jeff Haden conecta essa lógica ao chamado “princípio dos fundamentos”, popularizado por Elon Musk e associado à filosofia de Aristóteles: reduzir problemas às verdades essenciais e raciocinar a partir delas.
Em vez de reagir a tendências passageiras, a empresa constrói sobre bases estruturais.
