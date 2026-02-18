Carreira

A pergunta que Jeff Bezos diz ser a mais segura para o sucesso nos negócios

Fundador da Amazon defende foco no que não vai mudar nos próximos 10 anos

Jeff Bezos: (Chip Somodevilla/Getty Images)

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14h45.

Inovação costuma ser associada a antecipar tendências e prever o futuro. Mas, segundo Jeff Bezos, o caminho mais seguro para o sucesso empresarial começa com uma pergunta diferente — e menos óbvia.

Em vez de perguntar “o que vai mudar nos próximos 10 anos?”, o fundador da Amazon recomenda refletir sobre o oposto: o que não vai mudar? As informações foram retiradas de Inc.

A pergunta que quase ninguém faz

Bezos afirma que é frequentemente questionado sobre o que mudará na próxima década. Raramente, segundo ele, perguntam o que permanecerá igual.

No caso da Amazon, algumas respostas são evidentes. Clientes não vão desejar:

  • Preços mais altos

  • Entregas mais lentas

  • Menor conveniência

Esses fatores são estáveis ao longo do tempo. E, por isso, tornam-se base segura para investimentos consistentes.

Focar no que é permanente

Segundo Bezos, quando você identifica algo que sabe que continuará verdadeiro no longo prazo, pode investir energia com confiança.

Na Amazon, isso significou priorizar preços competitivos, eficiência logística e experiência do cliente — pilares que sustentaram crescimento por décadas.

A estratégia não ignora inovação, mas direciona recursos para fundamentos que não se tornam obsoletos.

O princípio dos fundamentos

Jeff Haden conecta essa lógica ao chamado “princípio dos fundamentos”, popularizado por Elon Musk e associado à filosofia de Aristóteles: reduzir problemas às verdades essenciais e raciocinar a partir delas.

Em vez de reagir a tendências passageiras, a empresa constrói sobre bases estruturais.

