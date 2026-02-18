Ela largou o cargo dos sonhos, virou COO e desistiu de novo para construir renda de seis dígitos

Em 2019, Mallory Contois tinha uma vida estável na área de tecnologia, um noivado e uma casa à beira-mar.

Ainda assim, decidiu pedir demissão, cancelar o casamento e voltar para Los Angeles em busca de um objetivo claro: tornar-se diretora de operações, COO (Diretor de operações), em uma startup.

Dois anos depois, alcançou a meta. Mas a insatisfação a levou a abandonar novamente o cargo.

Hoje, com 35 anos, ela comanda um negócio de seis dígitos e estruturou uma carreira portfólio, combinando múltiplas frentes de receita. As informações foram retiradas de Business Insider.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Da estabilidade à busca por protagonismo estratégico

Contois afirma que, apesar do conforto, sentia falta de participar das decisões estratégicas. Atuava no setor de tecnologia, mas queria estar “na sala onde as decisões estavam sendo tomadas”. A mudança para Los Angeles marcou o início dessa transição.

Ela assumiu o cargo de chefe de gabinete na Cameo, posição que a aproximou da liderança executiva e do direcionamento estratégico de uma empresa de alto crescimento. Seu objetivo era claro: tornar-se COO de uma startup em estágio Série A. Em 2021, atingiu a meta.

Para profissionais de finanças corporativas, a trajetória revela um movimento comum em ambientes de crescimento acelerado.

Cargos executivos oferecem exposição a decisões de alocação de capital, expansão, estruturação operacional e governança. O posto de COO representa, muitas vezes, o epicentro da execução estratégica.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O custo invisível da conquista

Apesar da conquista, Contois relata que não se sentiu realizada. Após anos perseguindo o cargo, a sensação foi de inquietação e insatisfação. Ela afirma que não se empolgava com os problemas que estava resolvendo.

Em 2022, deixou o cargo sem ter outra posição definida. A decisão envolveu riscos financeiros e identitários. Ela relata que sempre havia definido sua identidade pela função que ocupava. Abrir mão do título significava rever não apenas renda e estabilidade, mas posicionamento profissional.

No campo das finanças corporativas, decisões dessa natureza expõem uma variável frequentemente negligenciada nos balanços: o alinhamento entre função executiva e criação de valor percebido. A permanência em posições estratégicas nem sempre garante satisfação ou visão de longo prazo.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui