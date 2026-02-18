Bússola

Treinamento corporativo inteligente: uma alternativa para lidar com escassez de talentos

Relatórios da Deloitte e PwC indicam que o desenvolvimento de talentos internos tornou-se a maior vantagem competitiva do ano

Treinamento corporativo inteligente utiliza dados para integrar aprendizado ao fluxo de trabalho (Getty Images)

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h00.

Por Samir Iásbeck*

O ano de 2026 marca uma virada silenciosa, porém decisiva, na forma como as empresas encaram pessoas, performance e competitividade.

Depois de anos priorizando recrutamento, atração e disputas por talentos escassos, o mercado começa a perceber um ponto crítico: não haverá volume de contratações capaz de compensar organizações que não sabem desenvolver quem já está dentro.

Por isso, há uma tendência a se consolidar como o ano do treinamento corporativo inteligente.

Tendências e Investimentos Globais

Os números reforçam essa mudança de foco. De acordo com relatórios consolidados por consultorias globais como Deloitte, PwC e The Business Research Company, o mercado mundial de treinamento corporativo ultrapassa a marca de US$430 bilhões em 2026, mantendo crescimento anual consistente.

Empresas como Microsoft, Amazon, IBM e Accenture ampliaram de forma significativa seus investimentos internos em capacitação, aprendizado digital e requalificação contínua.

Tais organizações reconhecem que a escassez de habilidades não será resolvida apenas com novas contratações.

O Mercado de E-learning

O segmento de e-learning corporativo também reflete essa tendência. Dados compilados por empresas de tecnologia educacional e plataformas globais de aprendizagem indicam que esse mercado se aproxima de US$370 bilhões em 2026.

Este crescimento é impulsionado principalmente por grandes organizações que adotaram modelos híbridos e digitais após a pandemia.

Ainda assim, apesar do volume de investimentos, cresce a percepção de que boa parte dos programas de treinamento continua falhando em gerar impacto mensurável nos resultados do negócio.

Estratégia Integrada vs. Eventos Pontuais

O problema não está na ausência de ferramentas. Relatórios de empresas como SAP, LinkedIn Learning e Cornerstone mostram que mais de 90% das grandes corporações já utilizam algum sistema de gestão de aprendizagem.

Também mostra que uma parcela expressiva investe em micro learning, mobile learning, inteligência artificial e gamificação. O desafio está na lógica que orienta essas iniciativas.

Em muitas organizações, o treinamento corporativo ainda é tratado como evento pontual, ação corretiva ou exigência formal, e não como parte integrada da estratégia corporativa.

Pesquisas conduzidas por consultorias como McKinsey e Gartner apontam que gestores e colaboradores frequentemente relatam a mesma dificuldade: falta tempo para aprender.

E, quando o aprendizado ocorre, ele nem sempre está conectado às demandas reais do trabalho. O treinamento existe, mas acontece à margem da operação, sem diálogo direto com metas, indicadores e desafios concretos do dia a dia.

O Conceito de Treinamento Inteligente

É nesse contexto que o conceito de treinamento corporativo inteligente ganha força. Ele não se limita ao uso de inteligência artificial ou à digitalização de conteúdos presenciais.

Trata-se de um modelo em que o aprendizado é contínuo, orientado por dados e integrado ao fluxo de trabalho.

Empresas que avançam nessa direção utilizam IA para identificar lacunas de competências, recomendar conteúdos personalizados e ajustar trilhas de desenvolvimento de talentos em tempo real, com base no desempenho e nas necessidades individuais.

Relatórios recentes de empresas como IBM e Microsoft mostram ganhos significativos quando o aprendizado é contextualizado e aplicado no momento certo.

O micro learning substitui treinamentos longos e genéricos por conteúdos curtos e acionáveis. Mentorias, aprendizagem social e experiências imersivas deixam de ser iniciativas isoladas e passam a compor ecossistemas de desenvolvimento contínuo.

O aprendizado deixa de competir com o trabalho e passa a fazer parte dele.

Desafios Culturais e Paradoxos do Mercado

Ainda assim, o maior obstáculo continua sendo cultural. Estudos conduzidos por consultorias globais como a McKinsey indicam que cerca de metade dos profissionais afirma não conseguir se dedicar ao aprendizado devido à pressão constante por entregas.

Ao mesmo tempo, empresas seguem enfrentando dificuldades para preencher posições estratégicas, reforçando um paradoxo claro.

Busca-se no mercado externo aquilo que poderia ser desenvolvido internamente com mais consistência.

A Vantagem Competitiva da Aprendizagem

2026 só se consolidará como o ano do treinamento corporativo inteligente se as organizações mudarem a pergunta central.

Em vez de discutir apenas quanto investir em treinamento, será necessário definir quais competências são críticas para sustentar os resultados do negócio e como desenvolvê-las de forma contínua.

Isso exige diagnósticos claros, métricas que conectem aprendizado a desempenho, plataformas integradas aos processos de trabalho e lideranças capacitadas para estimular o desenvolvimento de talentos.

Também exige uma mudança estrutural na gestão do tempo. O aprendizado precisa ser reconhecido como parte do trabalho, e não como uma atividade periférica.

Empresas que já adotam essa lógica colhem ganhos em produtividade, engajamento e retenção de talentos, segundo dados divulgados por organizações como Deloitte e LinkedIn.

Se essa transformação cultural se consolidar, o treinamento corporativo deixará de ser visto como uma linha de custo para se tornar uma vantagem competitiva sustentável.

Em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas e escassez de habilidades, as empresas que aprendem mais rápido serão, inevitavelmente, as que liderarão pelo exemplo.

*Samir Iásbeck, CEO e Fundador do Qranio, plataforma LMS/LXP customizável que tem como objetivo auxiliar empresas na criação de programas de treinamentos personalizados para seus colaboradores e que usa gamificação para estimular seus usuários com conteúdos educacionais. 

 

 

