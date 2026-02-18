Que horas começa a apuração do Grupo Especial do Carnaval do Rio? Veja horário e onde assistir

A apuração do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorre nesta quarta-feira, 18, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Doze escolas de samba disputam o título de campeã do Carnaval 2026, com início da leitura das notas às 16h e transmissão ao vivo pela TV Globo.

Os jurados avaliam nove quesitos: bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia. A agremiação com maior pontuação conquista o campeonato. A escola com a menor nota acumulada será rebaixada para a Série Ouro em 2027.

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecerá nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 16h, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

Mudanças na apuração das escolas de samba

O sistema de julgamento contará com novas regras a partir de 2026. As 12 escolas da elite aprovaram, em plenária da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), alteração no regulamento que torna obrigatória a justificativa técnica para todas as notas atribuídas pelos jurados, inclusive as notas máximas.

Até então, apenas as avaliações inferiores a 10 exigiam explicação por escrito. Com a nova regra, cada nota concedida em todos os quesitos deverá apresentar fundamentação técnica, independentemente da pontuação. A medida estabelece exigência formal para todos os conceitos registrados nas planilhas oficiais.

Segundo o regulamento aprovado, a mudança busca ampliar a transparência do processo e estabelecer critérios documentais para a atuação dos avaliadores.

Outra alteração prevê que, no carnaval de 2026, cada quesito contará com seis jurados, totalizando 54 avaliadores. Em data posterior, ainda a ser definida, ocorrerá sorteio para selecionar 36 jurados cujas notas serão abertas na apuração.

O regulamento mantém o descarte da menor nota em cada quesito. Com isso, 27 avaliações permanecem válidas para o somatório final, repetindo o modelo adotado no carnaval anterior.

Como funciona o julgamento do Grupo Especial?

O sistema de avaliação do Grupo Especial divide os desfiles em nove quesitos, entre eles bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo e alegorias e adereços. Cada jurado atribui nota de 9 a 10, com possibilidade de frações decimais.

As notas definem a campeã do carnaval e a escola rebaixada para a Série Ouro, grupo de acesso administrado por entidade distinta. A apuração ocorre publicamente na Cidade do Samba, com leitura individual das planilhas e acompanhamento das agremiações.

Quais são as regras?

O sorteio dos desfiles seguiu regras já estabelecidas pela Liesa. A Acadêmicos de Niterói, recém-promovida após conquistar o título da Série Ouro, garantiu automaticamente a posição de escola de abertura no domingo. Já Mocidade e Paraíso do Tuiuti, penúltima e antepenúltima colocadas do último carnaval, abrirão os desfiles de segunda e terça-feira, respectivamente.

As demais escolas foram distribuídas em três trincas, com base na colocação do último desfile:

Grupo 1: Grande Rio (2ª), Imperatriz (3ª) e Viradouro (4ª)

Grupo 2: Portela (5ª), Vila Isabel (8ª) e Unidos da Tijuca (9ª)

Grupo 3: Beija-Flor (1ª), Mangueira (6ª) e Salgueiro (7ª)

Como foram os desfiles das escolas do Rio de Janeiro?

Os desfiles começaram na noite de domingo, 15, com a passagem de Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira pela Sapucaí. Cada apresentação teve duração de 80 minutos, com enredos que abordaram política, música e referências à cultura afro-brasileira.

Estreante no Grupo Especial após o título da Série Ouro em 2025, a Acadêmicos de Niterói levou à avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo. A proposta apresentou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de elementos simbólicos.

A Imperatriz Leopoldinense dedicou o desfile ao cantor Ney Matogrosso. Intitulado “Camaleônico”, o enredo percorreu momentos da carreira do artista, com referências a músicas como “Sangue Latino”, “Rosa de Hiroshima”, “O Vira”, “Homem com H” e “Metamorfose Ambulante”.

Na sequência, a Portela apresentou o samba-enredo “O mistério do príncipe do Bará – a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”. A narrativa abordou a história do Rio Grande do Sul sob a perspectiva de Custódio Joaquim de Almeida, identificado como príncipe do Benin que viveu no estado.

A Estação Primeira de Mangueira destacou tradições afro-indígenas da Amazônia ao contar a trajetória de Mestre Sacaca, curandeiro do Amapá. O enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra” teve assinatura do carnavalesco Sidnei França e pesquisa de Sthefanye Paz e Felipe Tinoco.

A segunda noite, entre segunda-feira, 16, e a madrugada de terça-feira, 17, reuniu Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca. Os desfiles trouxeram homenagens e narrativas biográficas.

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou “Rita Lee, A Padroeira da Liberdade”, com concepção do carnavalesco Renato Lage. Um dos carros alegóricos incluiu referência ao cachorro Orelha, citado em alusão ao ativismo da cantora Rita Lee na defesa dos animais.

A Beija-Flor abordou o Bembé do Mercado, manifestação religiosa de matriz africana realizada em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. O desfile teve assinatura de João Vitor Araújo, responsável pelo enredo sobre Laíla que garantiu o título da escola em 2025.

A Unidos do Viradouro destacou o retorno da atriz Juliana Paes ao posto de rainha de bateria após 17 anos. A escola homenageou Mestre Ciça como tema central do samba-enredo.

Encerrando a segunda noite, a Unidos da Tijuca apresentou enredo dedicado à escritora Carolina Maria de Jesus, autora de “Quarto de Despejo”, obra publicada em 1960 que retrata a vida em uma favela de São Paulo.

Nesta terça-feira, 17, quatro escolas ainda desfilam na Marquês de Sapucaí. A ordem prevista é: Paraíso do Tuiuti, às 22h; Unidos de Vila Isabel, às 23h30; Acadêmicos do Grande Rio, à 1h; e Acadêmicos do Salgueiro, às 2h30.