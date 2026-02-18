Cafeteria se prepara para virar rede de franquias e abrir 40 novas unidades

A Melhor Bocado, fabricante nacional de produtos de American Bakery, anunciou sua entrada no segmento de cafeterias com o lançamento da franquia Melhor Bocado Café, movimento que ocorre após a aquisição da rede The Donuts.

A operação marca uma nova fase de crescimento da empresa e será conduzida com o suporte estratégico da Global Franchise, responsável pela estruturação e expansão do modelo de franquias em todo o território nacional.

A projeção é alcançar faturamento anual de R$ 43 milhões até 2026, com a abertura de 40 lojas.

Plano de crescimento também deve impulsionar o mercado de trabalho

A estimativa é a criação de aproximadamente 400 postos de trabalho até 2026, sendo 280 empregos diretos e 120 indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico.

O modelo operacional foi desenvolvido para reduzir riscos e aumentar eficiência. Com investimento inicial a partir de R$ 200 mil, as cafeterias operam com produtos entregues congelados e finalizados no ponto de venda.

Fundada como indústria especializada em produtos de American Bakery, a Melhor Bocado construiu sua liderança nacional atendendo redes de varejo e pontos de venda em diferentes regiões do país.

A decisão de ingressar no franchising de cafeterias foi resultado de uma negociação mantida sob sigilo por quase um ano e tem como objetivo aproximar a marca do consumidor final, ampliando presença física e fortalecendo o posicionamento no varejo alimentar.

Estratégia ambiciosa

A estratégia de expansão foi desenhada para superar o ritmo médio do setor de franquias, que registrou crescimento em torno de 11,6% no último período Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Cada unidade do Melhor Bocado Café foi estruturada para alcançar faturamento médio mensal estimado em R$ 90 mil ao atingir a meta de 40 operações em funcionamento.

Segundo Paulo Mauro, CEO da Global Franchise, a proposta alia força de marca e estrutura de negócio.

“O projeto foi concebido para oferecer ao franqueado um formato escalável, com suporte completo que vai desde a escolha do ponto comercial até a gestão operacional, reduzindo riscos e aumentando a previsibilidade do investimento”, afirma o executivo.



Artur Larangeira, COO da Global Franchise, destaca que o suporte inclui treinamento de equipes, padronização de processos e acompanhamento contínuo.

“A parceria foi desenhada para acelerar a expansão com governança, previsibilidade e foco em rentabilidade sustentável, garantindo consistência na operação e crescimento saudável da rede”, explica.

Ainda em 2026, duas unidades próprias adaptadas ao novo modelo entrarão em operação nos bairros do Campo Belo e do Tatuapé, na capital paulista. Esses pontos funcionarão como vitrines do conceito e servirão de base para o início da expansão nacional prevista para os próximos meses.