Bússola

Um conteúdo Bússola

Cafeteria se prepara para virar rede de franquias e abrir 40 novas unidades

Melhor Bocado prepara rede de franquias com foco em operação escalável para o franqueado

Empresa estréia no mercado de franquias de cafeterias

Empresa estréia no mercado de franquias de cafeterias

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13h00.

A Melhor Bocado, fabricante nacional de produtos de American Bakery, anunciou sua entrada no segmento de cafeterias com o lançamento da franquia Melhor Bocado Café, movimento que ocorre após a aquisição da rede The Donuts. 

A operação marca uma nova fase de crescimento da empresa e será conduzida com o suporte estratégico da Global Franchise, responsável pela estruturação e expansão do modelo de franquias em todo o território nacional. 

  • A projeção é alcançar faturamento anual de R$ 43 milhões até 2026, com a abertura de 40 lojas.

Plano de crescimento também deve impulsionar o mercado de trabalho 

A estimativa é a criação de aproximadamente 400 postos de trabalho até 2026, sendo 280 empregos diretos e 120 indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico. 

O modelo operacional foi desenvolvido para reduzir riscos e aumentar eficiência. Com investimento inicial a partir de R$ 200 mil, as cafeterias operam com produtos entregues congelados e finalizados no ponto de venda.

Fundada como indústria especializada em produtos de American Bakery, a Melhor Bocado construiu sua liderança nacional atendendo redes de varejo e pontos de venda em diferentes regiões do país. 

A decisão de ingressar no franchising de cafeterias foi resultado de uma negociação mantida sob sigilo por quase um ano e tem como objetivo aproximar a marca do consumidor final, ampliando presença física e fortalecendo o posicionamento no varejo alimentar.

Estratégia ambiciosa

A estratégia de expansão foi desenhada para superar o ritmo médio do setor de franquias, que registrou crescimento em torno de 11,6% no último período Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). 

  • Cada unidade do Melhor Bocado Café foi estruturada para alcançar faturamento médio mensal estimado em R$ 90 mil ao atingir a meta de 40 operações em funcionamento.

Segundo Paulo Mauro, CEO da Global Franchise, a proposta alia força de marca e estrutura de negócio. 

“O projeto foi concebido para oferecer ao franqueado um formato escalável, com suporte completo que vai desde a escolha do ponto comercial até a gestão operacional, reduzindo riscos e aumentando a previsibilidade do investimento”, afirma o executivo.

Artur Larangeira, COO da Global Franchise, destaca que o suporte inclui treinamento de equipes, padronização de processos e acompanhamento contínuo. 

“A parceria foi desenhada para acelerar a expansão com governança, previsibilidade e foco em rentabilidade sustentável, garantindo consistência na operação e crescimento saudável da rede”, explica.

Ainda em 2026, duas unidades próprias adaptadas ao novo modelo entrarão em operação nos bairros do Campo Belo e do Tatuapé, na capital paulista. Esses pontos funcionarão como vitrines do conceito e servirão de base para o início da expansão nacional prevista para os próximos meses.

 

Acompanhe tudo sobre:Cafeterias

Mais de Bússola

Treinamento corporativo inteligente: uma alternativa para lidar com escassez de talentos

Bússola & Cia: empresas já começam a se preparar para a Páscoa

E-commerce: como funcionam os contratos para vender em marketplaces?

Opinião: autorregulação ainda é ferramenta essencial no mercado de capitais

Mais na Exame

Pop

Carnaval 2026: qual é o horário da apuração das escolas de samba do RJ hoje?

Ciência

Bactéria de 5 mil anos resistente a antibióticos é achada em caverna de gelo

ESG

Como a Motiva antecipou em oito anos sua meta climática e redesenha plano para crescer sem poluir

Brasil

Alerta laranja: Inmet e Defesa Civil reforçam risco de temporais em SP