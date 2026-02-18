CNU: Resultado será divulgado a partir desta quarta; veja cronograma

CNU 2025: veja quando saem os resultados (kali9/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14h43.
Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 14h45.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou que o resultado do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) será divulgado após o Carnaval, com publicação das listas de classificação e início da etapa de confirmação de interesse.
Coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV, o CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.
A segunda edição manteve o modelo de aplicação nacional simultânea em 228 cidades das cinco regiões do país.
Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 16h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) libera a consulta individual na área da pessoa candidata, no site oficial do CNU 2.
Cada inscrito poderá acessar:
O dia 20 de fevereiro marca a divulgação da informação mais aguardada do concurso CNU 2025: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera.
Também será publicado o edital da 1ª convocação para confirmação de interesse. A confirmação é obrigatória para todas as pessoas convocadas, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.
O MGI recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com classificação e ocorrerá a primeira convocação.
As pessoas candidatas devem acompanhar as atualizações na área da pessoa candidata, disponível no site da FGV, responsável pela execução do concurso.