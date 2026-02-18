CNU: Resultado será divulgado a partir desta quarta; veja cronograma

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou que o resultado do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) será divulgado após o Carnaval, com publicação das listas de classificação e início da etapa de confirmação de interesse.

Coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV, o CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.

A segunda edição manteve o modelo de aplicação nacional simultânea em 228 cidades das cinco regiões do país.

Resultado CNU 2: quando sai a consulta individual?

Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 16h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) libera a consulta individual na área da pessoa candidata, no site oficial do CNU 2.

Cada inscrito poderá acessar:

resultado definitivo da prova discursiva (pós-recursos);

resultado definitivo da avaliação de títulos, quando houver;

resultado definitivo dos procedimentos de cotas, quando aplicável;

resposta ao recurso, se apresentado.

Quando saem as listas de classificação e convocação?

O dia 20 de fevereiro marca a divulgação da informação mais aguardada do concurso CNU 2025: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera.

Também será publicado o edital da 1ª convocação para confirmação de interesse. A confirmação é obrigatória para todas as pessoas convocadas, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.

O MGI recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com classificação e ocorrerá a primeira convocação.

Confira as próximas etapas do cronograma do CNU 2:

23 de fevereiro, até 23h59: prazo final da 1ª rodada de confirmação de interesse, exclusivamente pelo site da FGV.

27 de fevereiro: divulgação das listas da 2ª rodada de convocação.

De 28 de fevereiro (10h) a 2 de março (23h59): prazo da 2ª rodada de confirmação de interesse.

6 de março: divulgação das listas da 3ª rodada.

De 7 de março (10h) a 9 de março (23h59): prazo da 3ª rodada de confirmação.

16 de março: divulgação das classificações finais no Diário Oficial da União e no site da FGV.

Como consultar o resultado do CNU?

As pessoas candidatas devem acompanhar as atualizações na área da pessoa candidata, disponível no site da FGV, responsável pela execução do concurso.