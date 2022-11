Veloe lança plano sem mensalidade para todo mercado

De olho em uma demanda e em uma necessidade crescente dos consumidores, a Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, lança um novo plano sem mensalidade para clientes e visando também atingir os não usuários de tags, quantidade estimada em metade da frota do País.

“Esse lançamento reforça nosso posicionamento em sermos cada vez competitivos no mercado e assertivos nas necessidades que os clientes trazem”, afirma André Turquetto, diretor geral da Veloe. Esse modelo com isenção de mensalidade, a princípio, só estará disponível na modalidade pré-pago. “Além de ser uma oferta Veloe, nós também vamos modular essa opção sem mensalidade para nossos parceiros co-branded”, diz Turquetto.

Mesmo com isenção de mensalidade, essa nova oferta gera algumas cobranças adicionais, como taxa de serviço na recarga, taxa de adesão e inatividade. A cada recarga feita pelo cliente será vinculada há uma taxa de serviço e cada nova tag adicional terá um custo de R$ 20.

As recargas podem ser feitas pelo cartão de crédito, no valor mínimo de R$ 50. As tags da Veloe são aceitas em todas rodovias pedagiadas do país, em mais de 1.200 estacionamentos, entre shoppings, prédios comerciais e hospitais, e em 26 aeroportos do Brasil, sendo a maior rede credenciada do mercado.

