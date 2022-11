Itaúsa lança campanha para mostrar como impacta a vida dos brasileiros

A Itaúsa, maior holding brasileira de investimentos de capital aberto do país, está lançando neste mês de novembro a campanha “Todo Lugar Tem Itaúsa”. A ação reforça a conexão com as suas empresas investidas e realça a importância destas marcas no cotidiano dos brasileiros.

Criada pelo Grupo FSB, a campanha traz o conceito de que investimento e propósito andam lado a lado. A narrativa utiliza situações da vida real, mostrando que da hora de acordar até o fim do dia a Itaúsa está com os brasileiros por meio de marcas sólidas e protagonistas.

A holding tem no seu portfólio de investidas companhias líderes nos segmentos financeiro (Itaú Unibanco), de bens de consumo (Alpargatas), de materiais de construção civil (Dexco), de saneamento (Aegea), de energia (Copa Energia) e de infraestrutura de gasodutos (NTS) e Mobilidade urbana e humana (CCR), e conta com uma das maiores bases acionárias da bolsa de valores brasileira, com cerca de 1 milhão de acionistas.

A campanha antecede o Panorama Itaúsa 2022, maior encontro anual da companhia com seus acionistas, investidores e o público em geral, que acontecerá no dia 1 de dezembro. Neste ano, o evento terá um painel inédito com os líderes das investidas para a discussão da transformação do futuro do Brasil. O evento é online e gratuito.

Itaúsa em todo o lugar

A iniciativa vai abordar três públicos diferentes, formadores de opinião, investidores pessoa física e investidores mais experientes, criando micronarrativas segmentadas de acordo com a familiaridade dos públicos com a holding.

“Nossa ideia é projetar a Itaúsa como uma holding humana, diversificada e transformadora que faz parte da vida do Brasil e dos brasileiros. Uma holding que investe no país, traz resultados para a sociedade e para cada investidor”, afirma Viviane Perinotto, head de comunicação da Itaúsa.

Em 2022, além do filme para redes sociais, a campanha se desdobra em uma série de iniciativas segmentadas com a jornada dos públicos nas redes sociais, em programática, portais nichados e OOH. O material também estará disponível no YouTube (inserir link) e em uma landing page (inserir link) criada especialmente para ser o grande hub de conteúdos e ações da campanha.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: