Bússola & Cia: Ensino privado tem potencial de 42 bilhões ao mês no país

O potencial de consumo do ensino superior privado no Brasil, entre a população com faixa etária de 20 a 34 anos, pode superar R$ 42 bilhões por mês, nas 27 unidades da federação. É o que aponta a pesquisa da Geofusion. Os dados foram compilados a partir de informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise demonstra o potencial de consumo de mais de 51,1 milhões de pessoas no território nacional com faixa etária comum para graduação, nas modalidades presenciais e à distância. São Paulo lidera a lista, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, Distrito Federal e Ceará.

Mais lojas

A C&A Brasil inaugura neste mês mais nove unidades de sua tradicional marca esportiva ACE. As novas lojas nas cidades de Manaus (AM), Natal (RN), Maceió (AL), Salvador (BA), Brasília (DF), Niterói (RJ), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP) se juntam a outras quatro já inauguradas em Campinas (SP), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Recife (PE). A marca ACE da C&A Brasil existe há 30 anos, mas sua presença e ampliação em lojas exclusivas começou em 2021 para atender à crescente demanda por roupas e acessórios esportivos, confortáveis e com informação de moda.

Novas relações

A Positivo Tecnologia anuncia a chegada de Luiz Guilherme Palhares à diretoria de Relações com Investidores. No mercado de capitais, o executivo terá o desafio de posicionar e aproximar a empresa brasileira de tecnologia junto a investidores institucionais, assim como outros agentes do mercado de investimentos nacional e internacional. O objetivo é aumentar o engajamento desse público com a companhia e evoluir a sua base de acionistas.

Bem estar

A AG7, incorporadora bulding wellness do Brasil, lançou oficialmente um estudo realizado em parceria com a Global Wellness Institute (GWI). Intitulado de “A Economia Global do Bem-Estar AG7: Brasil”, a pesquisa revela que o Brasil possui uma economia wellness avaliada em R$400 bilhões, figurando entre os 11 mercados mais relevantes do segmento no mundo. O estudo do GWI é voltado para residências que valorizam o ambiente para a saúde física e mental, com o mercado imobiliário em sintonia com a busca do bem-estar.

Contágio

O Brasil tem registrado alta nos casos de Covid-19, assim como nos Estados Unidos, na Europa e na China. Somente na última segunda-feira (07/11), foram mais de 4 mil novos casos da doença, de acordo com o boletim do consórcio de veículos de imprensa. Confirmam esses números o CDB, do Grupo Alliar, que conta com mais de 100 unidades de atendimento no território nacional, e alerta que quase metade (47%) dos testes de Covid-19 realizados em novembro, em suas unidades localizadas na cidade de São Paulo, tiveram resultado positivo.

Latina

A Steck reforça sua presença em toda a América Latina, especialmente no mercado colombiano. A empresa, que investe na inovação e diversificação do seu portfólio, projeta crescer mais de 25% ainda em 2022, focando em soluções residenciais para a popularização de casas conectadas. Para isso, deve investir 3% de seu faturamento em pesquisas e no desenvolvimento de produtos residenciais.

Quebrando fronteiras

A Uello (Lojas Renner) expandiu suas operações para os estados de Santa Catarina, Goiás, além do Distrito Federal. A empresa está em amplo crescimento, registrando alta de 100% em 6 meses e de 50% no número de entregas realizadas em operações de transportes em relação a 2021.

Energia

A Metha Energia expande sua atuação para mais de 230 cidades do interior de São Paulo, oferecendo energia limpa a residências, a startup proporciona economia de até 15% no valor da conta de luz, para os moradores das áreas que passarem a contar com o serviço. Inicialmente a empresa espera atender 15 mil habitações e tem planos de ampliar a operação em 2023.

Talking

O Talkie Series Brazil: TechTalents Desafios, Cases e Cultura acontece na sede do Google em São Paulo nesta quinta-feira, 10. O evento tem como objetivo reunir líderes de startups e Venture Capital para debates sobre os principais desafios do mercado atualmente. Realizados pelas equipes do Google Cloud e UNI.CO Recruitment, os convidados falam sobre a performance de talentos em tecnologia passando por atração, contratação e engajamento e como podem aliar cultura e diversidade aos objetivos do negócio

Tributário

Na quinta-feira, 10, o BMA Advogados promoverá, de forma presencial, no escritório de São Paulo, o evento “ICMS em foco: A importância do planejamento tributário na avaliação da malha logística”. Participarão do debate o sócio da área de Direito Tributário do BMA Advogados, Fábio Florentino; os sócios da EY Brasil, Carlo Itani, Phelippe Grande, Priscilla Carvalho e Sarah Barbassa, e os advogados da área Tributária do BMA Advogados, Maithe Peixoto e Matheus Piconez.

Aporte

A Faster, startup que atua na contração de serviços de design, anuncia a captação de rodada Seed de R$ 8 milhões, liderada pela DOMO Invest e com a participação de investidores como o CEO da Dafiti, André Farber; executivos que ajudaram a construir empresas como Nubank, Loft, Isaac, Gympass, Olist; e fundadores de Neon, Yuca, ContaAzul e Raccoon.

Plataforma

A Cartpanda é a plataforma que permite a criação e o gerenciamento de lojas virtuais de maneira intuitiva, incentivando a jornada digital das marcas. A empresa está entre as startups aceleradas pela Y Combinator, uma das aceleradoras mais renomadas do mundo. Somente no ano de 2022, a Cartpanda teve o faturamento aumentado em mais de 300%.

União

A iTalents, aceleradora de carreiras tech, acaba de firmar uma parceria com a Amazon Web Services (AWS), vertical de serviço de computação em nuvem da Amazon. O objetivo da união entre as empresas é promover a transformação digital, democratizando e fomentando o aprendizado tech para a próxima geração de profissionais do mercado de tecnologia.

Global

A Aarin representará o Brasil no Meetup Global, final da competição de startups Get in the Ring, de 13 a 15 de novembro, em Haia, na Holanda. O evento, um dos maiores do mundo, reúne empresas para a premiação, mas também com rodadas de pitch 1:1 para captação de clientes e parceiros globais.

Black Friday

A plataforma Nubimetrics usou dados para verificar a tendência dos consumidores na Black Friday. No topo de lista, aparelhos de ar condicionado, fritadeiras elétricas e assistentes virtuais serão mais procurados no universo on-line. O item ar condicionado destaca-se por ter atingido o pico de vendas durante a Black Friday ao longo dos anos. Em 2021 o produto teve uma alta de mais de 100% na data. As fritadeiras elétricas, conhecidas como airfryers, foram as grandes estrelas da Black Friday de 2021, dominando as vendas na categoria “Fritadeiras Elétricas'', com aumento de 70% durante a edição.

FDC1

A Conferência Anual da EFMD Global Network Americas reúne empresas de 9 a 11 de novembro, em São Paulo, e contará com a participação de Celso Athayde, CEO da Favela Holding. Através da Central Única das Favelas (CUFA), ele e a Fundação Dom Cabral criaram a Escola de Negócios da Favela, que é pioneira no Brasil. O encontro deste ano abordará as transformações na educação, inovações e tendências, mas tratará principalmente de inclusão social, diversidade, equidade, política e liderança ética.

FDC2

A Fundação Dom Cabral (FDC) vai levar nove palestrantes para a segunda edição do Rio Innovation Week para discutir a ideia central de que existe uma tendência de supervalorizar a criatividade e o glamour do processo criativo, mas que o que realmente importa é fomentar inovações que geram resultados. A FDC estará no galpão Kobra, no Rio Innovation Week, no dia 11 de novembro.

Digio

O banco digital Digio expande as vantagens da plataforma “Descontinho” e passa a oferecer descontos de até 90% em mais de 1,4 mil parceiros. Dentre eles, estão Domino’s com até 35% de abatimento, Droga Raia com até 30%; Mobly com até 7% e condições especiais no Programa Amigos Chevrolet.

Curso

A 4intelligence oferece curso gratuito sobre modelagem de séries temporais. O evento acontece entre 9 e 10 de novembro de 2022 em Santa Rita do Sapucaí (MG) durante a 17ª Semana do Empreendedor na região.

