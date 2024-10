Usuários do Opera One vão poder ‘conversar’ com o navegador

Há 20 anos atrás, a Opera criou as abas de navegação e as introduziu no mundo dos navegadores. Hoje, a empresa segue focada na inovação, lançando uma nova ferramenta que permite que as abas sejam organizadas com a ajuda de inteligência artificial.

O recurso “Comandos de Abas” pode ser encontrado no Opera One, navegador da marca. Ele é controlado pela Aria, IA integrada ao browser.

O usuário pode conversar com a IA, pedindo que ela agrupe, feche, fixe ou crie marcadores para as abas.

“Como a empresa que inventou as abas há mais de duas décadas, continuamos focados em aprimorá-las. No ano passado, revolucionamos esse recurso com as Ilhas de Abas, e agora estamos introduzindo os Comandos de Abas para tornar o gerenciamento ainda mais eficiente”, afirma Joana Czajka, diretora de produto da Opera One.

Já dá pra usar? É seguro?

Atualmente, o recurso está disponível na versão de desenvolvedor do Opera para desktop.

Com os novos Comandos de Abas, a Opera também destaca o compromisso com a privacidade dos seus usuários. Ao utilizar esse recurso, nenhuma informação sobre as guias do usuário é enviada ao servidor; apenas o comando é processado.

Quando o servidor da Aria recebe o comando do usuário, ele gera um conjunto de instruções que indicam ao navegador como proceder com as abas, como, por exemplo, agrupar todas as de vídeo em uma Ilha de Abas.

Isso significa que nenhum dado sai do dispositivo do usuário, pois o servidor dedicado da Aria precisa apenas processar o comando.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube