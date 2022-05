Navegador Opera anuncia integração com blockchain BNB Chain

A integração com a BNB Chain do Opera Crypto Browser chegou após a versão beta de um navegador Web3 para dispositivos iOS, iPhone e iPad, lançada em abril. O Opera iniciou o projeto Crypto Browser no início deste ano para se concentrar na Web3 e facilitar a navegação em DApps, jogos e plataformas metaverso. Desde então, a empresa de navegadores expandiu o suporte para nove grandes ecossistemas de blockchain: Bitcoin, Solana, Polygon, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos Network e agora a BNB blockhain.

De acordo com Patrick Degenhardt, da BNB Chain, o principal objetivo da comunidade da Binance Chain é criar a infraestrutura para o “ecossistema virtual paralelo do mundo” e atrair o próximo bilhão de indivíduos para a criptosfera. Ele acrescentou que “impulsionar a adoção de ativos digitais e tecnologia blockchain requer grandes esforços na integração Web2 e Web3”.

Ao comentar sobre o desenvolvimento mais recente, o fundador e CEO da 5ire, Pratik Gauri, disse ao Cointelegraph que a empresa de navegadores tinha “a previsão em 2018 para começar a construir seu produto em conformidade com os padrões da Web 3.0”.

Ele acredita que isso é um divisor de águas porque se os sistemas de segurança do Opera provarem ser confiáveis ​​ao longo do tempo, muitos investidores e day traders vão querer usar seu navegador em vez de outros, acrescentando que:

“E essa é a verdadeira intenção da Web 3.0. Ter dados pessoais pertencendo ao indivíduo, não ter grandes corporações de dados ganhando bilhões do seu tempo e do conteúdo criado por você e você não ganhar nada. Segundo, se o sistema for seguro, com uma ótima UX, eles vão dominar os mercados quando se trata da transformação do público para a Web 3.0.”

O Navegador compatível com criptoativos Opera integrou a BNB Chain, um ecossistema de blockchain descentralizado anteriormente conhecido como Binance Smart Chain, para permitir aplicativos descentralizados (DApps) baseados na BNB Chain em versões para Android, iOS e desktop de seu navegador cripto.

A integração permitirá que os 350 milhões de usuários do Opera comprem o token BNB (Build N Build) com moedas fiduciárias e o enviem e recebam através da carteira cripto Opera integrada, além de acessar DApps no ecossistema BNB Chain. A lista inclui exchanges descentralizadas (DEXs) como PancakeSwap, 1inch e BiSwap, bem como produtos de finanças descentralizadas (DeFi) como DRIP Venus, Tranchess, Treehouse, ApeSwap e AutoShark Finance.

