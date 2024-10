O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal anunciaram um investimento de R$ 65 milhões para expandir a oferta de internet em 124 favelas e comunidades urbanas em todo o Brasil.

Ao todo, 181 torres de conexões 4G e 5G serão instalados em áreas rurais e urbanas de 23 Estados. O financiamento é do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), gerido pelo Ministério das Comunicações.

O objetivo é estimular a inclusão social e digital nas comunidades brasileiras dos grandes centros até regiões mais remotas. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, contou que o Fust seguirá investindo em projetos como este para levar internet a locais que a conectividade ainda é um desafio, como comunidades vulneráveis.

“Isso cria mais oportunidades de emprego e de renda para os moradores, que passam a ter mais acesso a serviços públicos e privados”, disse em nota.

De acordo com o Instituto Locomotiva, em 2021, quando a pesquisa mais recente do tema foi produzida, 43% das favelas brasileiras contavam com uma qualidade de rede internet considerada ruim.

Internet em favelas e comunidades

Além de gerar novas conexões de rede, a iniciativa também ampliará o acesso e a qualidade das redes e serviços de internet já disponíveis nas favelas e comunidades. As comunidades rurais selecionadas são locais na Bahia, Maranhão e Piauí, indicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a expansão do acesso à internet de alta qualidade, especialmente nas favelas, promove uma melhoria na qualidade de vida dos usuários. “Também há um papel ao impulsionar a economia e o desenvolvimento a partir da ampliação do acesso a oportunidades de negócios, à educação e aos serviços de saúde”, explica.

Mercadante ainda afirma que a estratégia de universalizar o acesso à internet de banda larga hoje é o novo “Luz Para Todos no Brasil”, programa de expansão do acesso e uso à energia elétrica para a população rural ou amazônida.

Desde 2023, o fundo do BNDES já aprovou a destinação de R$ 721 milhões para 11 projetos do Fust, um alcance em 250 municípios de 12 Estados em todas as regiões. A iniciativa também busca expandir o acesso a banda larga em escolas públicas. Foram mais de 249 centros educacionais beneficiados, um impacto positivo no aprendizado de 33,1 mil alunos.