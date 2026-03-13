Turnover de 56%: o que isso significa para as empresas brasileiras

Por Edson Alves*

Não é porque ele impressiona. É porque ele expõe algo que muita empresa prefere tratar como detalhe operacional.

O dado de 56% de turnover citado recentemente em uma análise sobre gestão de pessoas no Brasil tem esse efeito.

Ele tira a discussão do campo confortável das boas intenções e leva direto para a realidade do negócio.

O impacto estratégico da rotatividade

Rotatividade, durante muito tempo, foi vista como um tema de RH. Algo para acompanhar em relatórios internos, revisar em pesquisas de clima ou discutir em reuniões de cultura organizacional.

Só que, na prática, quando metade das pessoas passa pela empresa e sai em pouco tempo, o impacto aparece em outro lugar. Na execução.

Turnover alto significa perda de contexto. Significa liderança reaprendendo a explicar processos que já deveriam estar maduros.

Significa que o cliente percebe pequenas instabilidades que ninguém anuncia, mas que aparecem na forma de respostas mais lentas, decisões menos seguras ou entregas inconsistentes.

A operação sob pressão

No dia a dia das empresas, isso se manifesta de forma bem concreta. A operação começa a gastar energia demais treinando, corrigindo e alinhando. E energia de menos avançando.

É curioso observar como muitas organizações ainda tentam resolver o problema de forma superficial.

Ajustam benefícios, criam iniciativas de engajamento ou reforçam o discurso de marca empregadora. Tudo isso pode ajudar, mas raramente resolve sozinho.

Porque a saída de pessoas normalmente não nasce de um único fator. Ela costuma ser o reflexo de vários desencontros acontecendo ao mesmo tempo.

O desalinhamento entre discurso e prática

Às vezes a empresa promete autonomia, mas centraliza decisões. Em outros casos fala de inovação, mas não tolera erro.

Há também organizações que exigem ritmo de crescimento acelerado sem oferecer clareza sobre carreira ou direção. Nada disso explode de repente. Vai acumulando desgaste.

E gente boa percebe rápido quando o discurso não conversa com a rotina. Para quem lidera empresas, esse é um ponto delicado.

Nem sempre as pessoas saem por salário. Muitas vezes saem por fadiga, desalinhamento ou simplesmente por sentirem que o trabalho perdeu significado.

Nesse momento o turnover deixa de ser um número em planilha e vira um custo estratégico.

Retenção como diferencial competitivo

Substituir alguém não é apenas preencher uma vaga. É reconstruir confiança, conhecimento acumulado e dinâmica de equipe.

É investir novamente tempo da liderança. É aceitar um período inevitável de adaptação.

Em empresas de tecnologia e SaaS isso aparece ainda mais rápido. Negócios que crescem acelerados costumam falar muito de produto, aquisição de clientes e eficiência comercial.

Mas se a camada de pessoas não acompanha o mesmo ritmo de evolução, o crescimento começa a cobrar juros.

A cultura fragmenta, a entrega perde consistência e a liderança passa a gastar mais tempo estabilizando a operação do que construindo o próximo ciclo de crescimento.

Fatores de engajamento e tecnologia

Por isso eu costumo olhar para retenção de talentos menos como um tema de cuidado isolado e mais como um elemento de competitividade empresarial.

Reter pessoas não significa criar um ambiente artificialmente confortável.

Significa construir uma empresa onde as pessoas entendam onde estão, o que se espera delas e como podem evoluir ali dentro. Parece simples. E talvez seja justamente por isso que muitas empresas negligenciam esse ponto.

Clareza de expectativas, clareza de papéis e clareza de liderança continuam sendo alguns dos fatores mais poderosos para manter equipes engajadas.

Tecnologia também entra nessa conversa de forma importante. Quando usada apenas para pressionar mais produtividade, ela aumenta desgaste.

Mas quando ajuda a reduzir fricções operacionais e a dar visibilidade ao trabalho, ela melhora a experiência cotidiana das equipes.

A pergunta fundamental para as empresas

No fim das contas, o dado de 56% de rotatividade não deveria servir apenas como alerta estatístico. Ele deveria provocar uma pergunta mais profunda nas empresas.

Não apenas por que as pessoas estão saindo. Mas o que, na forma como estamos liderando e operando o negócio, está tornando a permanência menos atraente do que poderia ser.

Quando essa pergunta aparece de forma honesta na mesa da liderança, a conversa começa a mudar.

E normalmente é aí que as empresas encontram os ajustes que realmente fazem diferença no longo prazo.

*Edson Alves é CEO da Ikatec