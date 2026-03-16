Um passo à frente: o plano infalível do Infojobs para 'prever' tendências na retenção de talentos

A transformação digital também chegou de forma definitiva ao setor de recursos humanos.

Se antes o recrutamento era visto como um processo operacional, hoje ele se tornou uma frente estratégica capaz de impactar diretamente a competitividade das empresas. Nesse cenário, plataformas que combinam tecnologia, dados e inteligência de mercado ganham protagonismo.

Dentro desse movimento, o grupo Redarbor Brasil, detentor do InfoJobs, vem reforçando seu posicionamento como um dos principais players do mercado de recrutamento e seleção no país.

A plataforma reúne milhões de currículos e dados sobre comportamento do mercado de trabalho, informações que ajudam empresas a tomar decisões mais estratégicas na gestão de pessoas.

A contratação de estagiários negros triplicou em 5 anos, segundo estudo da Companhia de Estágios. Foto: Hiraman/Getty Images

O RH ganha protagonismo estratégico nas empresas

Segundo Hosana Azevedo, gerente sênior de RH da Redarbor Brasil, a pandemia acelerou uma mudança que já vinha acontecendo no mundo corporativo. A área de recursos humanos deixou de ser vista apenas como suporte administrativo e passou a ocupar um papel mais estratégico dentro das organizações.

“Principalmente depois da pandemia, o RH teve que se reinventar muito. Foi um momento em que a área assumiu um papel importante na produtividade das pessoas e passou a ser vista como estratégica dentro das empresas”, afirma.

Dentro da Redarbor Brasil, esse cenário também exigiu uma reorganização interna. A empresa passou por um processo de integração após a aquisição da Catho, o que demandou uma reestruturação das práticas de recursos humanos para consolidar culturas, processos e estratégias.

Mesmo em meio a essa transformação, os indicadores internos permaneceram positivos. Em pesquisa de clima organizacional realizada pela metodologia Great Place to Work, a empresa registrou 86% de índice de engajamento, resultado considerado elevado especialmente durante um período de fusão organizacional.

Segundo Hosana, manter esse nível de engajamento durante um momento de mudanças foi um indicador importante para a liderança.

“Mesmo num momento de fusão, conseguimos manter um índice de engajamento muito alto, próximo de 90%. Esse é um número difícil de alcançar até em momentos mais estáveis da empresa”, diz.

Dados de mercado orientam decisões internas de RH

Uma das principais vantagens competitivas do InfoJobs está no volume de dados gerados pela própria plataforma. Com milhões de currículos cadastrados e milhares de vagas publicadas diariamente, a empresa consegue acompanhar de perto o comportamento do mercado de trabalho.

Essas informações não servem apenas para clientes externos. Segundo Hosana Azevedo, os dados também influenciam diretamente as decisões internas da área de recursos humanos.

“O fato de estarmos no mercado de RH e termos acesso a tantos currículos e dados nos ajuda muito a entender como o mercado está se comportando”, afirma.

A análise de tendências permite, por exemplo, identificar novas competências que estão ganhando relevância no mercado. Um dos exemplos recentes é a crescente demanda por profissionais com habilidades relacionadas à inteligência artificial.

A partir dessa leitura do mercado, a empresa passou a desenvolver iniciativas internas para capacitar seus colaboradores nesse tema. Uma das ações em desenvolvimento é a criação de trilhas de capacitação focadas em inteligência artificial, com o objetivo de preparar as equipes para as demandas futuras do setor.

A tecnologia do InfoJobs aplicada dentro da própria empresa

Outro diferencial da empresa está no fato de que as próprias soluções oferecidas ao mercado são utilizadas internamente pelo time de recursos humanos. A área de RH funciona como um cliente interno das plataformas da companhia.

“O RH acaba sendo o principal cliente interno. Tudo que lançamos para o mercado normalmente também testamos aqui dentro”, explica Hosana.

O processo de recrutamento da empresa utiliza o próprio banco de currículos do InfoJobs e o sistema ATS PandaPé, ferramenta que conecta o jobsite ao sistema de gestão de candidatos.

Além disso, soluções mais recentes baseadas em inteligência artificial também passaram a ser testadas internamente. Um exemplo é o Genoma, ferramenta que analisa perfis comportamentais e utiliza algoritmos para identificar aderência entre candidatos e vagas.

Esse uso interno permite que a equipe de RH participe ativamente da evolução das plataformas, sugerindo melhorias e contribuindo para o desenvolvimento das soluções que serão posteriormente oferecidas ao mercado.

Programas internos inspirados por dados da plataforma

O acesso constante a dados do mercado de trabalho também ajuda a empresa a criar iniciativas internas mais eficientes de gestão de pessoas.

Um exemplo citado por Hosana Azevedo foi a criação de um programa estruturado de indicação interna de candidatos. Estudos realizados a partir da base de dados do InfoJobs mostraram que profissionais indicados por colaboradores tendem a apresentar maior engajamento e permanência nas empresas.

“Percebemos que colaboradores indicados por pessoas da própria empresa costumam se engajar mais e permanecer por mais tempo na organização”, explica.

Com base nessa análise, a empresa implementou um programa de indicação com reconhecimento para os colaboradores que indicam profissionais contratados. Apenas em um mês, a iniciativa resultou em 17 indicações e seis contratações efetivadas.

Além de acelerar o processo seletivo, o programa também contribui para fortalecer o senso de pertencimento entre os colaboradores.

Tendências que devem transformar o RH nos próximos anos

A análise contínua de dados do mercado de trabalho também permite que o InfoJobs antecipe tendências importantes para o setor de recursos humanos.

Entre os temas que devem ganhar mais relevância nos próximos anos estão a adoção de inteligência artificial nos processos de gestão de pessoas, a crescente preocupação com saúde mental no ambiente corporativo e a necessidade de desenvolver competências alinhadas às novas demandas do mercado.

Segundo Hosana Azevedo, a velocidade das mudanças exige que as empresas estejam cada vez mais atentas às transformações do mercado.

“Hoje tudo acontece muito rápido. Se as empresas não estiverem atentas às tendências e às competências que o mercado está pedindo, elas podem ficar para trás”, afirma.