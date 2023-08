8 dicas para ter uma boa retenção de talentos

Por Daniane Bergamini*

De acordo com um estudo da Mercer, as empresas que investem em desenvolvimento de carreira têm uma taxa de rotatividade 34% menor do que as que não investem. Ainda no mesmo caminho, pensando de forma estatística, segundo uma pesquisa do Work Institute, os principais motivos de saída dos colaboradores são: salário e benefícios insatisfatórios, falta de oportunidades de crescimento, falta de reconhecimento e falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Para auxiliar a sua empresa nesse processo, compartilho aqui 8 estratégias para ter uma boa retenção de talentos:

1. Desenvolvimento de carreira

Os profissionais buscam crescer e evoluir na carreira, por isso, é fundamental que a empresa ofereça programas de desenvolvimento, cursos, treinamentos e mentorias para que os colaboradores adquiram novas habilidades e avancem na carreira dentro da empresa.

Para isso, é interessante a criação de um plano de carreira ou um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que são as ações que você deve cumprir para conquistar os objetivos profissional e pessoal na empresa.

2. Remuneração e benefícios competitivos

Nada irá reter os talentos na sua empresa se você não oferecer um valor justo pelo seu trabalho. Apesar de ser um pouco óbvio, é sempre importante citar a relevância de manter os salários compatíveis com o mercado.

3. Definir um EVP

O EVP (Employer Value Proposition) ou, em português, uma Proposta de Valor ao Colaborador, é uma proposta de valor oferecida que envolve benefícios e recompensas que um funcionário pode esperar receber em troca de seu trabalho e dedicação à empresa.

4. Investir em experiência do colaborador

Uma boa experiência do colaborador é um fator determinante na hora de reter talentos, porque ela influencia diretamente no engajamento, motivação e satisfação dos colaboradores de estar na empresa.

5. Ambiente de trabalho saudável

Oferecer um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, seguro e inclusivo é um fator fundamental para a satisfação dos colaboradores. É importante investir constantemente em pesquisas de clima e de cultura organizacional para sempre estar melhorando as relações e os processos da empresa.

6. Segurança profissional

Ultimamente é muito comum ouvir casos de layoffs (demissões em massa), que ocorrem normalmente por causa de cenários imprevisíveis do mercado. No entanto, a segurança profissional, atrelada ao desenvolvimento de carreira, é um fator muito importante para conquistar o colaborador e fazê-lo querer ficar. A confiança na empresa é fundamental, por isso, invista em comunicar o que está acontecendo ao colaborador.

7. Manter uma comunicação transparente

Uma comunicação sempre transparente é fundamental para a confiança e a satisfação dos colaboradores. A empresa deve manter uma comunicação de forma clara e honesta sobre os objetivos, as metas, os resultados, as políticas e os desafios da empresa, além de ouvir e valorizar a opinião dos colaboradores.

8. Reconhecimento e feedback

O reconhecimento e o feedback são fatores muito importantes para a motivação e a satisfação dos colaboradores, os mostrando quando estão seguindo no caminho certo ou então qual caminho devem seguir.

*Daniane Bergamini é gestora de pessoas e diretora de operações e da área financeira da Progic

