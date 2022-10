Tropicool apresenta sabores da Amazônia para Paris e o mundo

Estima-se que mais de 160 mil visitantes de várias regiões do globo estiveram na este mês em Paris para a Sial 2022, a maior feira de alimentos do mundo.

O evento, que durou dos dias 15 a 19 de outubro, é uma oportunidade para conhecer novidades, principalmente diante do olhar cada vez mais atento da indústria alimentícia para a sustentabilidade – tanto pela questão da fome e da subnutrição quanto pelo fator de origem dos alimentos.

Entre as cerca de 130 empresas brasileiras presentes na capital francesa, uma companhia chamou a atenção não apenas pelas cores no estande, mas pela proposta do produto. A Tropicool é uma marca brasileira de açaí (e agora com muitos outros sabores) que já nasceu global, criada por sócios brasileiros e árabes – Maurício Esteves, Caio Nabuco e os xeiques Mohammed Ahmed Al Thani e Ahmed Al Thani.

Começou em 2020, com quiosques localizados em pontos internacionalmente famosos, como o Dubai Fountain em frente ao Burj Khalifa (edifício mais alto do mundo), e hoje ocupa outros espaços turísticos e outros de grande circulação, como aeroportos (estão em Congonhas e Santos Dumont), hotéis e clubes, em 5 países: Dubai, Qatar, México, Brasil e Austrália, totalizando mais de 70 pontos de venda.

A ideia da Tropicool na Sial foi explicar para o mundo as propriedades dos alimentos naturais originários da Amazônia e como as superfoods, além de tudo, são saborosas.

Para tanto, a empresa levou a renomada chef Morena Leite, reconhecida por misturar técnicas francesas com ingredientes típicos brasileiros e sócia do Grupo Capim Santo, para preparar receitas em formato de bowls (as tigelas), sucos e outros, de frutas como açaí, manga, cupuaçu e maracujá, por exemplo.

“É incrível como os estrangeiros reagem ao sabor das frutas brasileiras, e como ficam impressionados quando conhecem as propriedades nutricionais dos alimentos que temos em abundância no Brasil”, afirma Rafael do Prado Ribeiro, head global da Tropicool.

Os superalimentos têm ganhado espaço entre as pessoas que buscam uma alimentação mais natural e saudável. Para ampliar o alcance das frutas amazônicas, a empresa, que já transportava os cremes de açaí e manga sem congelar, a partir de uma tecnologia desenvolvida junto com a Tetrapak, anunciou o lançamento da matéria-prima em pó – o produto utiliza a técnica de secagem por refração (desidratação da fruta sem a perda da capacidade nutritiva) - o que facilita ainda mais o transporte.

“Tornamos o transporte mais acessível para qualquer lugar do mundo mantendo as propriedades nutricionais dos alimentos nativos do Brasil. Com isso, esse mercado crescente também gera retorno para as comunidades da amazônia produtoras dessas frutas”, diz o executivo.

A marca, que tem premissas de sustentabilidade como não utilizar plásticos ou qualquer outro tipo de material que possa interromper o ciclo de reuso natural da matéria-prima nas etapas da produção e consumo, também mantém um projeto em parceria com a ONG SOS Amazônia, para o replantio de árvores frutíferas e retorno para as famílias envolvidas. Além disso, atende às exigências globais Kosher, Halal, USDA, dentre outros selos que atestam a qualidade para os mercados mais exigentes.

