São Paulo além dos negócios: é só dar um play e conhecer as marcas

“São Paulo é uma cidade de negócios - ou um estado de negócios”. Essa é a percepção que até pode ser geral no Brasil, mas que na prática mudou bastante nos últimos anos. Visitar as diferentes regiões paulistas já não ocorre apenas por executivos. Há culturas distintas que a cada dia ganham mais espaço e atraem turistas em busca de diferentes atrativos. Nesta semana o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Viagens, lançou uma iniciativa que dá visibilidade a este fato.

A Secretaria lançou cinco marcas regionais para o desenvolvimento e promoção das regiões do Vale do Ribeira, Polo Cuesta, Mantiqueira Paulista, Circuito das Frutas e Caminhos da Mogiana. São marcas, digamos, marqueteiras, para que cada região chame mais turistas. O desenvolvimento ocorreu em parceria com a FIA Consultoria.

É uma forma bacana de “dar um play” na imagem de cada local, marcar a principal característica de cada região na cabeça do (futuro) turista. Para a criação das marcas foram entrevistados gestores locais – prefeitos e secretários de diferentes áreas –, operadores de turismo, associações de produtores de alimentos e turistas. Também foram realizadas visitas às cidades e uma pesquisa ampla nas comunidades locais.

Em todos os casos, as marcas podem ser licenciadas gratuitamente para os interessados, para utilização em pontos de contato que promovem as regiões: peças publicitárias, produtos alimentícios de origem controlada, comércio, eventos promocionais, brindes, sinalização e no comércio local.

“Criar marcas regionais é fundamental para dar uma identidade própria ao local e promover o turismo de forma personalizada. Foi um trabalho minucioso, que ouviu a comunidade local para traduzir os principais pontos em uma marca. É muito mais do que um logotipo. É todo um conceito”, afirma o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Vinícius Lummertz.

Para a Mantiqueira Paulista foi utilizado um jogo de palavras para a marca Mantiqueira-me, com destaque para o “queira-me”. Esse nome reflete o vínculo afetivo e as sensações de bem-estar e bem-querer.

Para a região Caminhos da Mogiana foi adotada a marca Raízes do Campo, referência às características históricas, culturais e sociais do local. O termo Mogiana é trabalhado na assinatura da marca – Raízes do Campo: Descubra os caminhos da Mogiana.

No caso do Circuito das Frutas, a opção foi manter o nome da região na nova marca por ser já reconhecido e disseminado pelos moradores e turistas há 20 anos. Para reforçar o apelo pelo turismo, foi inserido o slogan “A sua próxima viagem”, que traz a ideia de ser um destino com maior tempo de estadia.

O Polo Cuesta recebeu a marca Encantos da Cuesta, que tem o propósito de ressaltar exatamente os atrativos naturais na região (Encantos) e sua diversidade de atrações religiosas, esportivas, musicais, náuticas, comerciais e de saúde. O C de Cuesta reflete o envolvimento, o céu, o café, o couro, a terra, o calor, a vegetação e as águas.

A marca do Vale do Ribeira já havia sido apresentada em maio, mas ganhará reforço na sua divulgação. O Vem Pro Vale funciona como um convite dos moradores da região.

São Paulo vem se tornando mais do que negócios há muito tempo, em uma escalada. Mas as características regionais foram turbinadas nos últimos anos – e agora são catalisadas.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

